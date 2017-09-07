Карантин по бешенству снят в Покровске . Главная

В Покровске (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.) были сняты карантинные ограничения, введенные два месяца назад в связи с выявлением случая бешенства. Об этом сообщил заведующий противоэпизоотическим отделом Красноармейской районной больницы ветеринарной медицины Роман Мельник.

Напомним, 6 июля был клинически подтвержден диагноз «бешенство» у домашней собаки, жившей в одном из частных домовладений. Заболевшая собака оказалась непривитой.

Как рассказал Роман Мельник, окончание карантина означает, что за его время были проведены все необходимые профилактические мероприятия, и не было зафиксировано ни одного нового случая бешенства на территории Покровска. «Карантинные мероприятия включали в себя вынужденную дезинфекцию на подворье, в котором было выявлено заболевание, а также вакцинация животных в соседних домовладениях. В этот период в городе не проводились выставки животных, животные не выпускались из зоны карантина», – сказал он.

Заведующий противоэпизоотическим отделом напомнил, что вакцинация – единственная действенная мера, которая может уберечь домашних животных от бешенства.

По словам Романа Мельника, Красноармейская больница ветеринарной медицины обеспечена антирабической вакциной в необходимом количестве, и в сентябре будут традиционно организованы выездные прививочные пункты в разных частях Покровска и в населенных пунктах Покровского района.

Ветеринарные медики также рассказали, что в 2016 году в выездных прививочных пунктах было вакцинировано от бешенства более 4 тысяч домашних животных. В текущем году хозяева пока не спешили с вакцинацией, но ожидается, что они активно приведут своих четверолапых любимцев на прививки в передвижные пункты уже в сентябре.

Источник: ТК «Орбита»

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