Ситуация в пунктах пропуска днем 7 сентября. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

Отметим, что по состоянию на день сегодня, 7 сентября, на КПП «ДНР» «Александровка» (народное название «Каргилл», находится на пути к украинскому КПВВ «Марьинка») продолжает сохраняться напряженная ситуация. На остальных КПВВ сложилась следующая обстановка.

КПВВ «Майорск»:

Елена: «13:47. Из Бахмута примерно 100 машин. Пропускают средне».

Виктор: «14:11. Из Бахмута пешей очереди нет, а в Бахмут людей очень много».

КПВВ «Марьинка»:

Анна: «11:44. На "Каргилле" полная ж**а! За 4 часа продвинулись на 16 машин! Причем, очередь и туда и обратно примерно одинаковая».

Марина: «12:10. "Каргилл" по льготной очереди с 6:00 только проехали. На "нулевом" никого».

Libra Alisa: «13:02. Подъехали из Курахово на украинский блокпост ровно в 7:00, были 20-ми (это по льготной очереди). В 7:50 были на "Каргилле" в льготной очереди тоже где-то 20-ми. Прошли "Каргилл" в 10:00 (так это при том, что льготу пускали быстрее, чем основную). Сначала все толпились у одной будки( 35 минут), потом у второй( 10 минут) затем еще возле третьей (минуты 3) и наконец-то выехали! А на въезд в Украину льготы 63 машины насчитали и основной машин 250-300 (т .к сбились, но машины уходили далеко за мост). Спрашивала у военного что так все плохо, он сказал, что поставили компьютеры пограничникам (они и сами в шоке) но то, что так теперь будет на постоянной основе-факт!»

Елена: «13:20. Подруга в пешей очереди с 8 утра. Еще не проехала. Регистрируют всех через окошко».

Дмитрий: «13:32. Сегодня ехали в Донецк. На украинском (КПВВ – ред.) в Марьинке никого, а на "Каргилле" – з*****ц, проверяют всех по компьютеру, неразбериха полная, причем это уже второй день такое. По 6 часов люди стоят».

Олег: «14:08. Я подъехал к таможне "Каргилл". Проезд занимает 23 часа. Очередь за мостом».

Ирена: «14:17. Украинский блокпост со стороны Курахово на машине пройден за 30 минут. На блокпосту ДНР очередь огроменная. Впереди стоящие говорят, что стоят с 9:00. Вроде, ввели как в Еленовке. Вчера, опять же со слов впереди стоящих, ночевало около 100 машин в "серой зоне". Автобусы более-менее двигаются, гораздо быстрее сейчас пешком».

КПВВ «Новотроицкое»:

Евгений: «11:20. В Еленовке очередь в сторону Мариуполя начинается на въезде в поселок».

Артем: «13:18. Еленовка: в Украину до церкви».

КПВВ «Гнутово»:

Виктор: «11:10. Нет связи в Куликово и перед ним».

«Администратор»: «11:17. Стоим в Гнутово перед "нулевым" украинским. Машин на спуске от первого дерева, двигаемся медленно».

Виктор: «12:12. С трудом, но дозвонился. В Куликово очередь до середины поселка. Машин 100. Народ прибывает. Движение нормальное».

Alex: «13:12. Гнутово: в сторону Донецка 10-15 машин».

О ситуации на других КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

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