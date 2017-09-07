600 тыс. жителей Донбасса потеряли пенсии, и только 10% решили отстаивать свои права в суде. Новости

Почти 600 тыс. граждан Украины потеряли свою пенсию или не получали ее определенное время с декабря 2014 года. Большинство из них – пожилые люди, которые живут на неподконтрольной территории на Востоке Украины. Такие данные приводит Норвежский совет по делам беженцев.

Согласно действующему законодательству, чтобы продолжать получать пенсию, пенсионеры должны переехать на подконтрольную территорию и зарегистрироваться как внутренне перемещенные лица.

До сих пор украинские суды преимущественно удовлетворяли иски в пользу пенсионеров-истцов. Но, по данным правозащитников, лишь 10% пострадавших пенсионеров пытались отстаивать свое право на пенсию в судах.

В январе 2016 года – апреле 2017 года количество людей, которые получают пенсию и проживают на временно неподконтрольной правительству территории, резко уменьшилось – на 560 тыс. человек. Многие потеряли свою выплату из-за необходимости верификации статуса ВПЛ и места фактического проживания.

«Пожилые люди на неподконтрольных территориях – самые незащищенные граждане. Для многих из них пенсия – единственный источник существования. Украина как участница международных конвенций, которые гарантируют социальную защиту своих граждан, должна принять все меры, чтобы обеспечить их права», – заявил директор представительства Норвежского совета по делам беженцев в Украине Кристофер Мейли.

Отмечается, что приостановление или лишение гарантированных законом пенсионных выплат противоречит национальным и международным обязательствам Украины.

По материалам: Громадське радіо