Успех и ... забвение: История единственного в мире модельера с ДЦП из Покровска (Фото). Новости

Художник-модельер из Покровска (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.) Ольга Сахно с рождения не может ходить. Диагноз не стал для нее приговором. Несмотря на ограниченные возможности, женщина осуществила свою детскую мечту и стала единственным в мире модельером с ДЦП.

Диагноз врачи поставили Ольге в 9 месяцев. Обязанности по воспитанию и развитию девочки взяла на себя бабушка, родителям нужно было работать. Любознательный и начитанный ребенок отличался от своих сверстников только лишь ограничениями в передвижении. Оля взрослела и начала задумываться о будущей профессии. «Хотелось быть парикмахером или кондитером. Также мне нравилось много читать, наблюдать за тем как растут цветы, красиво одеваться и делать себе прически», – вспоминает Ольга Сахно.

Однажды она увидела по телевизору передачу о французском кутюрье Пьере Кардене: «Мне было интересно узнать о том, что где-то там далеко в Париже живет и работает талантливый человек, который создает одежду». Передача потрясла Ольгу. Тогда девушка приняла судьбоносное для себя решение – выучить французский язык, приехать в Париж и познакомиться с кутюрье. Возможно, хрустальная мечта подтолкнула ее к выбору профессии: «В свои четырнадцать лет, я еще не представляла, что сама буду модельером».

Через время в старом журнале она увидела фото российского модельера Вячеслава Зайцева. «Смотря на эту маленькую фотографию, у меня появилась абсолютная уверенность в том, что я буду видеть этого человека, говорить с ним и также как он стану модельером. Так я приняла второе судьбоносное решение в своей жизни», – поделилась Ольга.

Но для того, чтобы увидеть Вячеслава Зайцева Оле понадобилось девять лет. Поставив перед собой цель, она начала учиться рисовать. Но прежде девушке с ДЦП предстояло научиться владеть карандашом. Из-за сильного мышечного тонуса, делать это было сложно. «Под нажимом карандаши постоянно ломались. И тогда я по-настоящему поняла, что такое сила воли», – вспоминает Ольга.

В 16 лет Ольга Сахно поступила на заочные курсы кройки и шитья. До этого она никогда не держала иголку с ниткой в руках. «Помню, на первых порах мне сложно было вдевать нитку в иглу. Приходилось для этого намазывать кончик нитки лаком для ногтей», – рассказала она.

Приобретя квалификацию портного начального уровня, Оля решает вернуться в школу и получить аттестат. Все это время девушка не забывала о Вячеславе Зайцеве и регулярно писала ему письма, которые оставались без ответа. За первым курсом кройки и шитья последовал второй, более сложный. Параллельно Ольга заканчивает школу. На протяжении четырех лет она не оставляла желания научиться рисовать. На глаза попалось объявление в газете о наборе во всеукраинскую заочную художественную школу. Учеба в художественной школе продлилась полтора года. Все это время Оля не забывала ни о Вячеславе Зайцеве, ни о Пьере Кардене.

Она рисовала эскиз за эскизом, писала одно письмо за другим, но ответа не получила. Помог случай. Через знакомого, который учился в Москве, Ольга передала очередное послание в Дом моды. На этот раз ей ответили и порекомендовали поступить в Московский специализированный институт искусств для инвалидов. Она поступила на два курса «Рисование» и «Конструирование и дизайн модной одежды». Через год Вячеслав Зайцев приехал в Донецк. Ольга уже была к этому готова. «Мы поехали на фестиваль "Текстиль и мода" и там я увидела его впервые. Вячеслав попросил показать ему эскизы», – удача, наконец, улыбнулась ей. «Мечта каждой женщины иметь такое платье и быть самой прекрасной на свете», – сказал Зайцев. После чего спросил у Ольги, чем он может помочь ей. Желание у девушки было только одно – получить высшее образование. Спустя месяц (в 2004 году) она стала студенткой Донецкого института конструирования и моделирования одежды.

Через 4 года Ольга успешно окончила институт. Это был рывок. Ольга получила профессию, выучила французский язык и решила открыть свое дело. В 2009 году она оканчивает курсы по бизнесу, а через год еще одни, по рисованию. Учеба не помешала ей создать свою первую коллекцию, которую Ольга Сахно в 2011 году представила в Донецке на фестивале «Текстиль и мода». Сам Зайцев высоко оценил ее работу.

По совету директора института, Сахно создает новую коллекцию «Обновленный взгляд в прошлое» и представляет ее в Воронеже (Российская Федерация), где в номинации «pret-a-porter» занимает III место. После второго показа у девушки появился покровитель, президент фестиваля «Губернский стиль» Николай Сапелкин. Об Ольге заговорили, появились первые публикации в прессе.

В 2012 году она заявила о себе на международном конкурсе «Шанс 2012», который проходил во Франции. Успех окрыляет Ольгу и через год она создает свою третью коллекцию Grace в честь американской актрисы Грэйс Келли.

Следующая коллекция была посвящена фильму «Завтрак у Тиффани» с участием Одри Хепберн. Показ состоялся на третьем Donetsk Fashion Days.

На свой последний международный фестиваль «Fashion Marine Fest», проходивший в итальянском городе Grottamare, модельер ездила в 2015 году и привезла оттуда диплом победителя в номинации «Нaute couture».

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Девиз дизайнера – «Стиль, неподвластный времени». Но за последние два года Ольга Сахно не сшила ни одного платья. Женщина живет на пособие по инвалидности и мамину пенсию. С началом АТО связи с Донецком оборвались. Новых коллекций она в силу безденежья не создает. На показы мод никто не приглашает. Последняя коллекция, которую Оля представила на фестивале современного искусства «Арт-лето» в Покровске, висит в шкафу. После показа удалось продать всего лишь одно платье.

Не имея возможности полноценно творить, художник-модельер продолжает рисовать эскизы одежды, чтобы руки не потеряли сноровку. Сейчас Ольга Сахно озабочена своим здоровьем. Почти все время она находится в квартире. Оля пытается быть самостоятельной, и это ей удается, хотя и с большим трудом.

О том, чтобы создавать новые модели, речь пока не идет. Сейчас Ольга Сахно может надеяться лишь на продажу вещей из своих прошлых коллекций. «Брендированные сумки-пакеты, тремпеля, бирки на одежду, ткани, фурнитура, все это стоит немалых денег. Пока я не продам вещи из коллекций, которые есть в наличии и не поправлю свое здоровье, создавать новых не планирую», – сказала модельер.

Источник: Знамя индустрии