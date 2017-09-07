Среди пропавших без вести на Донбассе 282 мирных жителя. Новости

Среди пропавших без вести на Донбассе значатся 282 гражданских украинца, в том числе 6 волонтеров и 2 журналиста. Об этом говорится в документах, которые предоставил представитель объединенного центра по координации поиска и освобождения пропавших без вести в зоне проведения АТО (при СБУ) Юрий Кочанов, пишет «112.ua».

В документах также отмечается,что, кроме этого, на Донбассе исчезли:

1) 116 военнослужащих, среди которых:

71 военный ВСУ,

24 правоохранителя,

16 нацгвардейцев

5 пограничников

2) 2 добровольцев.

Отмечается также, что всего 410 человек считаются пропавшими без вести.