Мину в училище Краматорска не нашли. Новости

Информация о минировании училища в Краматорске (Донецкая обл.) не подтвердилась, сообщает пресс-служба Краматорского отдела полиции в Донецкой области.

Напомним, правоохранители Краматорска проверяли информацию о минировании Краматорского высшего профессионального торгово-кулинарного училища, расположенного в центре города.

На месте происшествия работали патрульные полицейские, следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи. Никаких подозрительных или взрывоопасных предметов найдено не было.

Факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ст.259 Уголовного кодекса Украины (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности).