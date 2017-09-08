17 «ополченцев» в России возмущены, что их депортируют в Украину. Новости

За последние две недели в российском Ростове-на-Дону проблемы с принудительной депортацией в Украину возникли у 17 «ополченцев Л/ДНР». Об этом сообщает созданный в России «Союз добровольцев Донбасса», объединивший «добровольцев и ополченцев», воевавших в Украине. Возглавляет «Союз» «первый премьер-министр ДНР» Александр Бородай.

«У каждого своя история – кто-то утерял паспорт, кто-то не успел в установленные сроки подать документы, кому-то предъявляли повышенные требования к документам. Некоторые представители органов власти на местах строят всевозможные препятствия для получения документов участниками ополчения Луганской и Донецкой народных республик, принимая решения о принудительной депортации на Украину людей, вставших на защиту мирного населения на Донбассе», – поясняют в «Союзе».

Отмечается, что в настоящий момент в Ростове проходят судебные заседания по депортации двух «ополченцев»:

Геннадий Анисимов – «служил» в НВФ* «Оплот» с 2014 года. «Анисимов дважды предпринимал попытки обратиться за убежищем в РФ, оба раза столкнулся с незаконными препятствиями и не смог получить убежище. Прошло два суда, по итогам которых ему назначено наказание в виде принудительной депортации и запрете последующего въезда в Россию в течение 5 лет».

Владимир Гашков, уроженец Киева – в феврале 2014 приехал в Луганск, «служил в КГБ ЛНР, после – в 4-ой бригаде народной милиции ЛНР. В июне 2017 года, в связи с ухудшением здоровья, прибыл в Ростов. Оформил регистрацию. В июле подал документы в УФМС на квоту на РВП. Однако работники УФМС всячески препятствовали получению РВП, предъявляя различные претензии».

«На данный момент остро стоит вопрос, связанный с легализаций на территории России граждан бывшей Украины. Ополченцы справедливо считают Россию своей Родиной, той страной, которая всегда готова принять и защитить своих детей. Однако наше законодательство, а зачастую даже не оно, а люди, которые считают себя вправе его толковать, занимают позицию противоположную чаяниям наших товарищей», – констатируют в «Союзе».

При этом комментаторы на соцстранице «Союза» не понимают, почему «ополченцы» не вернутся в «Л/ДНР» и не оформят себе «республиканские паспорта»:

Алексей Исетский: «Почему они для начала не получат паспорт ДНР или ЛНР? Это не так сложно сделать»;

Иван Бондарчук: «Алексей, да не сложно только очередь дня 2-3 у меня знакомый неделю ходить не как не попадет на прием документы сдать»;

Алексей Исетский: «У меня однополчанин из Молдавии весной сделал документы за полтора месяца. Может, зависит от того, в каком населенном пункте делать».

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