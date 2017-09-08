В Москве «Третьяковка» кинула на деньги «ополченцев Донбасса» (Фото). Новости

В Москве бригаде бывших «добровольцев и ополченцев», воевавших за «Л/ДНР» на Донбассе, не заплатили за выполненные работы по ремонту Центрального Дома Художника (отдел Третьяковской галереи – «Новая Третьяковка»). Об этом сообщает созданный в России «Союз добровольцев Донбасса», объединивший «добровольцев и ополченцев», воевавших в Украине. Возглавляет «Союз» «первый премьер-министр ДНР» Александр Бородай.

Уточняется, что «ополченцев» устроили на работу по объявлению по набору сотрудников на строительно-монтажные работы на объект Центрального Дома Художника в Москве. Предлагался подряд на ремонт кровли общей площадью 1300 кв. м. при стоимости работ 1500 руб. за кв/м. (итого 1 млн 950 тыс. руб. или 883 тыс. 623 грн по курсу НБУ). Основной заказчик – ООО «СТУЗ».

Еще до заключения договора нужно было предоставить паспорта работников, по причине того, что «объект Федерального значения и пропускной режим строгий». Паспорта «ополченцев» были переданы в службу охраны данного объекта и не вызвали к себе вопросов. На следующий день «ополченцы» прибыли на объект и приступили к своим обязанностям.

«Уже в процессе работы выяснилось, что сложность выполнения этой задачи в основном заключается в том, что кровельные работы проводятся на крыше здания, в котором находится экспозиция, имеющая особую ценность. И об этом рабочие ставятся в известность только на второй день работ! Кроме того, представителем ООО "СТУЗ" предлагается провести дополнительные работы на техническом этаже, который отделяет сам потолок здания от экспозиции и имеет стеклянное основание. Фактически, заказчик понимает, что данные работы уже являются особо специализированными, но при этом берет обычных подрядчиков "средней руки» ", не имеющих данной специализации», – отмечают в «Союзе».

Ввиду особой сложности и ограниченного срока выполнения работ, по согласованию с заказчиком, было принято решение производить демонтажные работы большим составом работников и платить им ежедневно, каждому строителю по сетке от 1700 до 2000 руб. (770 – 906 грн) в рабочую смену.

«После первой недели работы у заказчика стали появляться проблемы с ежедневной оплатой работников, он стал "кормить" рабочих обещаниями. Когда на 14-й день работы бригада работников не выдержала и предъявила заказчику требование погасить задолженность, заказчик ничего придумывать не стал, а просто отказал в оплате… После двух недель работы, ООО "СТУЗ" просто вышвырнул людей на улицу», – продолжают в «Союзе».

Теперь «кинутые» работники пишут коллективное заявление в прокуратуру

«Хотелось бы уточнить у Центрального Дома Художника на Крымском Валу, являются ли они также мошенниками или жертвой?», – риторически заявляют в «Союзе».

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