Наказаны за место жительства: Почти 600 тыс. жителей Донбасса лишены пенсий. Новости

Сегодня, 7 сентября, в Киеве обсудили утверждение на законодательном уровне пенсионных выплат для внутренне перемещенных лиц и граждан, проживающих на временно неподконтрольной украинской власти территории Донбасса. Об этом сообщает отдел коммуникаций Норвежского совета по вопросам беженцев.

На конференции «Право на пенсию в условиях вооруженного конфликта: международный опыт и путь Украины» обсуждение вели эксперты агентств ООН, Норвежского совета по делам беженцев, других международных организаций, Совета Европы, заместитель министра Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, уполномоченные по правам человека других стран, народные депутаты, представители неправительственных организаций.

Почти 600 тыс. граждан Украины потеряли свою пенсию или не получали ее определенное время с декабря 2014 года. Большинство из них – пожилые люди, которые живут на неподконтрольной территории. Согласно действующему законодательству, чтобы продолжать получать пенсию, пенсионеры должны переехать на подконтрольную территорию и зарегистрироваться внутренне перемещенными лицами (ВПЛ). «Как гражданин Украины, имея украинский паспорт и будучи налогоплательщиком, я имею такое же право на пенсию, как и любой другой гражданин Украины, проживающий на подконтрольной территории», – считает Михаил, 53 года, проживающий в неподконтрольном городе.

Он почти год не получал свою пенсию, поэтому был вынужден обратиться в суд. Благодаря судебному решению, в июле 2017 года Михаил получил пенсионную выплату за предыдущий год. Однако, если Михаил и дальше жить на неподконтрольной территории, выплата его пенсии будет снова остановлена и ему снова придется обращаться с иском в суд. «До сих пор украинские суды преимущественно удовлетворяли иски в пользу пенсионеров-истцов. Но следует констатировать, что лишь 10% пострадавшего населения пытались отстаивать свое право на пенсию в судах», – отмечают в Норвежском совете по вопросам беженцев.

В январе 2016 - апреле 2017 годов количество лиц, получающих пенсию и проживающих на временно неподконтрольной правительству территории, резко уменьшилось на 560 тыс. человек. Многие потеряли свою выплату через верификацию статуса ВПЛ и места фактического проживания. «Пожилые люди, оставленные на неподконтрольных территориях, – наиболее незащищенные граждане. Для многих из них пенсия – единственный источник существования. Украина, как участница международных конвенций, которые гарантируют социальную защиту своих граждан, должна принять все меры, чтобы обеспечить их права», – заявил директор представительства Норвежского совета по делам беженцев в Украине Кристофер Мейли.

«Приостановление или лишение гарантированных законом пенсионных выплат противоречит национальным и международным обязательствам Украины. Украинская власть должна приложить все усилия и отсоединить пенсии от статуса ВПЛ и места жительства на подконтрольной правительству территории. В то же время, необходимо разработать стратегию по обеспечению пенсионных выплат тем, кто имеет физические ограничения и не может путешествовать в подконтрольной территории», – говорится в сообщении.

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