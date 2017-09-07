Минимум штраф. Чем чреват проезд из «ДНР» в Россию, а обратно – в Украину. Новости

За выезд из неподконтрольных территорий Донбасса через незаконный пункт пропуска в Российскую федерацию, могут грозить санкции, если обратно возвращаться на подконтрольную территорию. Об этом «ДН» сообщили в пресс-службе Донецкого погранотряда.

В случае, если гражданин Украины, проживающий на временно неподконтрольной украинской власти территории, выехал на территорию России через не функционирующий пункт пропуска, предъявив документы «Л-ДНР», при намерении въехать обратно в Украину, уже по законному украинскому паспорту, ему грозят минимум штрафные санкции.

«За пересечение не функционирующего пункта пропуска предусмотрен штраф. Наличие "паспорта" так называемой "ДНР" – компетенция СБУ и отдельная ответственность», – пояснили «ДН» в пресс-службе Донецкого погранотряда.

Штраф за незаконное пересечение границы составит 850 грн.