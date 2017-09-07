Граждане Украины должны получать пенсии, независимо от места жительства, – представитель ООН. Новости

Глава Мониторинговой миссии Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека в Украине Фиона Фрейзер подчеркнула, что граждане Украины должны получать пенсии независимо от места жительства. Об этом Фрейзер заявила в ходе конференции «Право на пенсию в условиях вооруженного конфликта: международный опыт и путь Украины», передает пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины.

«Граждане Украины должны получать пенсии, независимо от места своего жительства. Пенсия является их собственностью и никто не имеет права лишать их права на пенсию. Украина должна выполнять свои международные обязательства и обеспечивать соблюдение прав и свобод всех своих граждан», – сказала Фрейзер.

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