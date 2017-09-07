Оформить наследство. Юрист из Мариуполя пояснила нормы нового законодательства. Новости

В Украине упрощена процедура оформления наследства для наиболее близких родственников наследодателя. Пояснения по этому поводу предоставила юрист из Мариуполя Марина Пугачева на своей странице в Facebook.

В частности, она напомнила, что правовые нормы этой процедуры утверждены Законом №0940 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения наследства и уточнения некоторых положений». Данный законопроект приняли народные депутаты 23 февраля 2016 года. Норма закона вступила в силу со следующего дня после его официального опубликования и применяться к доходам, полученным от наследства или дара, начиная с 1 января 2017 года.

Основные нововведения в наследовании недвижимости следующие. «Законом отменено налоги и денежная оценка недвижимых объектов оформленной наследия, полученных наследниками первой и второй очереди родства с наследодателем. До принятия закона, только родственники первой очереди родства владели правом не оплачивать налог в размере 5% от стоимости недвижимости, полученного по наследству. Налог одинаковый для всех граждан Украины. Наследниками первой очереди считаются родители, муж, жена и дети завещателя. Наследники второй очереди – братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки завещателя – в 2017 году получили право на нулевую ставку налога на доход от унаследованного имущества. Также отменена оценка недвижимости, полученной по завещанию в наследство», – пояснила Марина Пугачева.

Кроме того, свои преимущества получили жители сельской местности. «Авторы закона указали в пояснительной записке к проекту документа, что одной из целей утверждения новых норм налогообложения обозначено решение проблемы с оценкой недвижимости, которая находится в сельской местности. Часто, при вступлении в права наследника оценщики значительно завышали ценность недвижимого объекта. В результатеразмер налога, который нужно оплатить наследнику, превышал реальную стоимость полученной недвижимости. Минимальный тариф на оценку в Украине начинается с 600-800 грн, но его размер может достигать и нескольких тысяч гривен. Пользуясь этим, многие эксперты по оценке вносили в документы стоимость старых сельских усадеб аналогичную суммам, за которые можно приобрести особняк за городом», – пишет юрист.

И еще одно нововведение касается дарения недвижимости. «Для полученного в дар недвижимого имущества установлена ставка налога в размере 5%. Новый закон устанавливает, что при оформлении договора дарения, подарки, в том числе, и недвижимость, облагаются по нулевой ставке налога для родственников первой очереди родства. Но все остальные родственники должны уплатить государству 5% за получение недвижимости в дар», – уточнила эксперт.