Виды мошенничества в «ДНР». Новости

В «ДНР» активизировались мошенники. О наиболее распространенных случаях в интервью местной газете рассказала адвокат Анастасия Буторкина.

«Например, вам может поступить телефонный звонок якобы из поликлиники. В процессе разговора позвонивший сообщает, что у вас или ваших родственников обнаружили опасную болезнь. Вне зависимости от сложности мошеннической схемы в самом разговоре могут упоминать вашу историю болезни, имя родственников, фамилию участкового врача и т. д. Будьте внимательны, поскольку настоящий врач никогда не сообщит такую информацию по телефону даже своему пациенту. Рано или поздно мошенник скажет, что только имеющееся у него дорогое лекарство может помочь», – привела пример Буторкина.

По ее словам, недавно в Донецке был задержан мошенник, который под видом доктора втирался в доверие к пенсионерам. «Путем обмана и злоупотребления доверием он смог получить довольно крупную сумму денежных средств. Своим жертвам мошенник обещал излечение от имеющихся болезней, хотя сам даже не имел медицинского образования», – уточнила Буторкина.

Еще одна распространенная схема: на телефон поступает звонок или сообщение с неизвестного номера с просьбой положить на счет деньги, чтобы помочь детям (например, сдать кровь редкой группы). (При этом не понятно, как в «ДНР» может работать такая схема, т.к. здесь не действует полноценная банковская система).

«Также могут позвонить по телефону и сказать, что ваш ближайший родственник или знакомый попал в аварию, в полицию, в больницу и теперь нужно внести залог, штраф, принести деньги, чтобы откупиться», – продолжила адвокат. Она дополнила, что в такой схеме часто работают несколько мошенников. Один – сообщает информацию, второй – представляется сотрудником ведомства и рассказывает, куда принести деньги. «Он начинает уверять, что не раз помогал людям в таких ситуациях, но если раньше деньги привозили непосредственно ему, то сейчас так поступать нежелательно, так как он боится потерять работу. Деньги необходимо привезти в определенное место и передать конкретному человеку, либо за ними приедет их знакомый человек», – рассказала Буторкина.

Она уточнила, что, как правило, злоумышленники звонят по телефону ночью либо ранним утром.

«Следует помнить, что не стоит впускать в свой дом незнакомца, даже если он представляется сотрудником социальной службы или какого-либо государственно органа. Попросите его предъявить удостоверения. Не стесняйтесь тут же, не впуская его в дом, проверить данные по телефону», – констатировала Буторкина, раскрывая еще одни из видов мошенничества в «ДНР».

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