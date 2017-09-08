В Добропольском районе подтвердилась африканская чума свиней. Главная

В Добропольском районе (Донецкая обл.) на территории Анновского сельсовета подтвердился факт африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщил и.о. начальника Покровского районного управления Главного управления Госпродпотребслужбы в Донецкой области Александр Черный.

Подозрение о том, что причиной массовой гибели свиней в одном из фермерских хозяйств стала африканская чума, подтвердилось результатами лабораторных исследований.

«Утром (7 сентября, – ред.) мы получили сообщение от наших соседей из Добропольского района о том, что у них есть подозрение на заболевание африканской чумой свиней. После обеда диагноз подтвердился. По предоставленной нам информации, от болезни погибло два поросенка в возрасте четырех месяцев. Отобранные пробы были отправлены в Днепропетровскую областную лабораторию. Нам сообщили о результатах исследования по телефону. Данных о том, сколько голов свиней содержалось в фермерском хозяйстве, у нас нет», – рассказал Александр Черный.

По его словам, жителям Покровска и Покровского района, соседних с Добропольским, которые содержат на своих подворьях свиней, следует придерживаться определенных мер безопасности:

не контактировать с соседними хозяйствами;

в помещение, где находятся свиньи, заходить в отдельной обуви и одежде;

корм для животных подвергать термической обработке.

В Добропольском районе будет работать чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия, которая разработает меры для предотвращения распространения заболевания.

Как известно, возбудитель АЧС может сохраняться во внешней среде до нескольких месяцев. Вирус погибает при температуре выше 70 градусов Цельсия. В мясе больных животных он сохраняется до 155 дней. Кроме того, цепочка заражения передается через соленое или копченое сало, где вирус может оставаться до 5 месяцев.

Следует помнить, что для людей этот вирус не опасен.

Как ранее сообщалось, в одном из фермерских хозяйств Анновского сельского совета в Добропольском районе произошел падеж свиней. Из неофициальных источников журналистам стало известно, что погибло более 100 животных.

Напомним, в середине января этого года в Славянске был зафиксирован случай заражения АЧС. Мероприятия по ликвидации эпизоотического очага и недопущению распространения африканской чумы свиней проводились на территории Славянска, Славянского района, Святогорска и Николаевки, в этих населенных пунктах был введен карантин.

Также, в Краматорске 15 марта был выявлен очаг африканской чумы свиней, который возник на одном из подворий Шабельковского поселкового совета (Краматорский городской совет), где содержалось 49 свиней различных возрастных групп.

Источник: ТК «Орбита»

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