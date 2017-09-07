В Северодонецке чиновник получил выговор за пользование соцсетью. Новости

Бывший первый заместитель мэра Северодонецка (Луганская обл.) Аркадий Коростелев, который сейчас занимает должность специалиста контрольно-ревизионного отдела исполкома, получил выговор за пользование соцсетью. Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник Северодонецкого городского головы Сергей Самарский.

«Скажете – репрессии? Не думаю. Ведь вместо того, чтобы в рабочее время выполнять свои служебные обязанности, А.Коростелев довольно много времени проводит в фейсбуке. Требование своего руководителя быть активным пользователем социальных сетей в не рабочее время, экс-зам мэра не принял во внимание. И, как результат, выговор», – говорится в сообщении.