В Доброполье две девочки-сироты получили ключи от квартир (Фото) . Новости

В Доброполье (Донецкая обл.) двум девочкам из числа детей-сирот – Юлии Белоус и Надежде Пановой вручили ключи от 1-комнатных квартир. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
Юлия Белоус учится в Соледарском профессиональном лицее, ей 19 лет. Квартира, которую она получила в собственность, с хорошим ремонтом. Кроме того, предыдущие владельцы жилья оставили девушке в подарок мебель – кухонный гарнитур, кухонный стол, стулья, шкаф-купе и кровать.
Фото: скриншот видео
Надежде Пановой квартира досталась без мебели, поэтому пришлось исправлять этот недостаток – приобрести холодильник и кровать. Девушке некому помочь. Ей всего 18 лет, а с 2012 года она осталась сиротой.
Сейчас Надежда учится в Покровском педагогическом училище, она будет учителем младших классов и информатики.
Фото: скриншот видео
«Стоимость каждой квартиры – 180 тыс. грн: по 90 тыс. грн выделили из областного и местного бюджетов», – отмечается в сообщении.
По словам начальник службы по делам детей Донецкой областной государственной администрации Натальи Тимофеевой, всего в этом году для детей-сирот уже приобрели 51 квартиру.
«В Доброполье в этом году запланировано приобрести 7 квартир для детей-сирот и детей лишенных родительской опеки. Всего в области в этом году куплена 51 квартира, еще 16 квартир – в стадии оформления и на 36 – продолжается конкурс», – рассказала Наталья Тимофеева.
Планируется, что к концу года собственниками жилья станут не менее 85 детей-сирот.
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