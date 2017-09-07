Троянский конь. Запад не должен верить Путину, предложившему миротворцев на Донбассе. Новости

Владимир Путин не стал человеком мира. Его недавнюю инициативу по Украине следует воспринимать всего лишь как стремление продвинуть свои собственные интересы. Об этом говорится в редакционной статье Bloomberg, пишет «Цензор.НЕТ».

«После того, как президент России призвал ввести миротворцев Организации Объединенных Наций на Донбасс, министр иностранных дел Германии сказал, что он "очень рад" такому "неожиданному" шагу Кремля, который ранее избегал призывов к применению международных войск. Те, кто хорошо знают Путина, не должны позволять себе такого легковерия», – говорится в статье.

Отмечается, что в то время как украинское правительство и его западные партнеры также призвали ООН контролировать ход конфликта в восточной Украине, они справедливо настояли на том, чтобы миротворцы установили контроль за границей с Россией, через которую оружие и военные советники Кремля попадают на Донбасс. Однако предложение Путина, подразумевающее патрулирование миротворцами только линии разграничения между неподконтрольными регионами и украинскими военными, очевидно преследует цель создать с помощью «голубых касок» фактически независимое государство.

По мнению Bloomberg, такой ход вписывается в стратегию Путина по созданию ряда «замороженных конфликтов» вокруг границ РФ, служащих буферной зоной между его страной и «враждебным» Западом. «Запад должен понимать, что предложение Путина по Украине – это не что иное, как троянский конь, задача которого усилить позиции пророссийских сепаратистов в восточной Украине. Если переговорам о миротворцах ООН суждено состояться, стороны должны исходить из того, что они будут патрулировать украинско-российскую границу и препятствовать поставкам военной помощи боевикам», – говорится в публикации.

Авторы добавляют, что США и их союзники должны также рассмотреть меры, которые могли бы дать Украине больше рычагов в переговорах для восстановления своего полного суверенитета, включая поставку противотанковых ракет Javelin. «Украинский конфликт поостыл и ушел из заголовков СМИ, что едва ли можно считать достижением. На самом деле, это именно то, чего хочет Путин», – резюмируют они.