Европа должна будет помочь восстанавливать Донбасс, – МИД Германии. Новости

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриель (Sigmar Gabriel) убежден, что Европа должна будет помочь Украине восстановить Донбасс. Об этом чиновник заявил в своей речи во время открытия в Берлине конференции «Как сделать контроль за обычными вооружениями, применимым в XXI веке», передает «Deutsche Welle».

По мнению главы немецкого внешнеполитического ведомства, такая помощь возможна в случае установки на Донбассе длительного перемирия. Габриэль отметил, что Европа могла бы помочь, в частности, в восстановлении систем водоснабжения и водоотведения.

Выступая на конференции, немецкий чиновник предостерег от развертывания новой гонки вооружений. «Вместо мирного сосуществования, грозит опасность новой гонки вооружений», – сказал Габриель.

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