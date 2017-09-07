Не бизнес, а хобби. Переселенка из Донецка шьет игрушки на заказ (Фото). Новости

Елена Фоменко из Донецка сейчас с семьей живет в Ирпене (Киевская обл.) и занимается шитьем игрушек. Она рассказывает, что за первый год можно заработать 12 тыс. грн. Для старта нужна швейная машинка, разнообразные ткани и фурнитура на сумму около 500 грн. Самое дорогое в игрушке – работа, передает «Gazeta.ua».

Сначала Елена выбрала нишу и продумала линейку товаров, посчитала стоимость изделий. Остановилась на изготовлении пальчикового кукольного театра, лошадок на палке, лисов из сказки «Маленький принц» и экосумках для семейных покупок. На изготовление одной игрушки уходит полтора дня, стоимость – от 300 грн, самая дорогая цена на лиса – 700 грн. «Первого лиса шила на подарок крестнику к его дню рождения. Сама придумала, как сшить. За прошлый год продала 20 лисов. Шью их из приятного плюша. Внутри игрушки шарнирный позвоночник за 5 долларов. Сделан по принципу человеческого. Лис может наклонить голову, согнуть лапки», – рассказала Елена.

За месяц может получить около десятка заказов. По словам Елены, клиенты ценят возможность индивидуального подхода и эксклюзивность товара. «Мама 3-х летней Златы, которая установила рекорд Украины по знанию флагов, заказала лошадку на палке. Девочка сама выбирала цвет гривы, ткань для головы, глаза. Такие игрушки изготавливали еще в ХVІІ веке. Но в украинских магазинах были только китайские плохого качества», – поделилась мастерица.

Фото: Facebook / Елена Фоменко Фото: Facebook / Елена Фоменко Фото: Facebook / Елена Фоменко Фото: Facebook / Елена Фоменко Фото: Facebook / Елена Фоменко Фото: Facebook / Елена Фоменко Фото: Facebook / Елена Фоменко Фото: Facebook / Елена Фоменко Фото: Facebook / Елена Фоменко Фото: Facebook / Елена Фоменко Фото: Facebook / Елена Фоменко Фото: Facebook / Елена Фоменко

Продает изделия на странице в Facebook, на хенд-мейд-сайтах, ярмарках. «В Киеве участие в ярмарке может стоить 1,5 тыс. грн за выходные. И не факт, что сможешь заработать. Для меня самое главное в таких мероприятиях – общение с людьми. Несколько раз участвовала в ярмарке, смогла продать только несколько наборов сказок. Часто люди на таких мероприятиях не готовы тратить большие суммы. Перед выбором ярмарки ставлю вопрос: моя ли целевая аудитория на мероприятии?», – отметила Елена.

Переселенка не считает изготовление игрушек бизнесом. Скорее хобби в декрете. В ближайшее время хочет изменить ситуацию. В планах – расширение торговых площадок и ассортимента. Уже есть зарисовки идей.

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