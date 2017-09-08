Курганы Краматорска: многие из них еще хранят ценные артефакты. Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) и на прилегающей к городу территории находятся 98 курганов и 3 памятника археологии. Они внесены в перечень историко-культурного наследия Краматорска, составленный отделом археологии Донецкого областного краеведческого музея.

Большая часть курганов находится на арендованных сельскохозяйственных землях и ответственность за их сохранность должны нести арендаторы. Но из-за того, что не всегда с ними заключаются договора, некоторые курганы уже сравнялись с землей. Так, на территории бывшего совхоза «Орджоникидзе» 8 курганов из 11 были распаханы.

Непосредственно в городе находятся 3 кургана. Один из них – возле фильтровальной станции водоканала – имеет около 16 метров в диаметре и занесен в реестр памятников археологии Украины. Есть предположение, что именно он послужил могилой для захоронения этносов, проживавших здесь в эпоху «бронзы». Однако, по мнению некоторых краеведов, в Краматорске может находиться до 8-ми курганов.

Многие находки из курганов Краматорска хранятся в Донецком краеведческом музее. Однако, как утверждают, раньше на официальных вскрытиях курганов работали известные археологи из крупных научных институтов, поэтому ценные для историков находки зачастую отправлялись за пределы города и области.

Так, экспедицией московского профессора В. А. Городцова в урочище «Волчье поле» (пос. Камышеваха), расположенном в долине левого берега Казенного Торца, в 1903 году был найден курган с погребениями ямной культуры, датируемыми третьим – началом второго тысячелетия до н.э. и срубной культуры, датируемыми XVI – XII веками до н.э.

На южной окраине города исследователем-археологом В. М. Евсеевым, будущим директором Донецкого областного краеведческого музеz, в 1938 году был раскопан курган, в котором были обнаружены погребения катакомбной культуры, датируемой XX – XVII веками до н.э. В могиле находились: глиняный горшок, глиняный тигель с каплями металла и глиняная литейная форма топора.

На северо-западной окраине города, в разветвлениях балок, расположенных к востоку от глиняного карьера и спускающихся к долинам рек Казенный Торец и Маячка, в 1964 году были открыты две древние каменоломни и 4 кремнеобрабатывающие мастерские эпохи неолита.

А в одном из курганов, расположенных у северо-западной окраины города, в 1985 году была найдена целая каменная статуя человека в виде шахматной фигуры, которая сейчас находится в историческом музее Святогорска.

Кроме того, житель Краматорска возле ограды садоводческого общества им. Катеринича в 1997 году нашел верхнюю часть каменной статуи человека. Сейчас эту находку можно увидеть в Музее истории Краматорска. Оба артефакта времен пребывания на нашей территории половцев.

К сожалению, многие курганы города были разграблены «черными» археологами. Единственный археологический объект, на который в отделе культуры и туризма есть паспорт (документ с описанием истории происхождения памятника) – это кремневая мастерская в районе Васильевской Пустоши. Археологи нашли там наконечники стрел и копий, овальные и треугольные топоры.

Также в балке парка «Юбилейный» археологи нашли мастерскую по обработке кремния. А в районе села Андреевка обнаружили обломки глиняной посуды сарматских времен (4 – 3 тысячелетие до н.э.).

Как утверждают историки, краматорские курганы недостаточно тщательно исследованы, и еще хранят свои тайны.

Как ранее сообщалось, на территории Николаевской объединенной громады (Славянский р-н, Донецкая обл.) второй год неизвестными лицами курганный комплекс используется в качестве карьера для добычи песка.

Источник: КраматорскPost

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