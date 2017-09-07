Ихтамнеты. Песков высказался о миротворцах на Донбассе. Новости

Миротворцы могут размещаться в любой точке соприкосновения конфликтующих сторон и только с их согласия, Россия же не является стороной конфликта. Об этом сегодня, 7 сентября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление президента Украины Петра Порошенко, пишет «РИА Новости».

«Любые миротворцы могут размещаться в точке соприкосновения конфликтующих сторон с согласия этих конфликтующих сторон. Как вы знаете, РФ не является стороной этого конфликта, конфликт на юго-востоке Украины в первую очередь подлежит обсуждению между Киевом и властями республик – ЛНР и ДНР, поэтому, наверное, это основная модальность, которую было бы неразумно отвергать и нелогично абстрагировать. Это первое и изначальное условие размещения любых миротворцев», – ответил Песков на вопрос о том, как Кремль оценивает план Порошенко: рассчитывает ли на сближение с Украиной по этому вопросу или будет придерживаться своего плана.

Россия решительно отвергает обвинения в том, что является стороной конфликта в Донбассе, подчеркнул пресс-секретарь российского лидера, прокомментировав слова представителя украинского СМИ о том, что РФ многие называют стороной конфликта. «Далеко не все, Киев называет Российскую Федерацию, может быть, еще какие-то стороны, но мы с этим категорически не согласны», – сказал пресс-секретарь президента. Существуют и несогласные с этим утверждением, отметил Песков.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин заявил, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил российскому МИД внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.

В то же время в МИД Украины заявили, что в случае принятия решения о введении операции по поддержанию мира, не может быть и речи о присутствии военного или иного персонала стороны-агрессора на территории Украины под видом миротворцев.

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