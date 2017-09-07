Жизнь малышу из Донецка вернула операция и ... «пружинка» (Видео). Новости

В семье Голдобиных из Донецка у полугодовалого Максима – врожденный порок сердца, который давал осложнения на легкие. Ему с каждым днем становилось хуже. Врачи настаивали на срочной операции.

Своих детей Евгения вынашивала в разгар боевых действий на Донбассе. Когда носила под сердцем первого ребенка – в их дом попал снаряд. «Дом попал под обстрел по прямой. Было очень страшно. Я была на девятом месяце беременная. После этого очень страшно было какое-то время на улицу выходить. И спать было страшно», – поделилась она.

Выехать из родного города Голдобины не могли. «Нам просто некуда ехать, в Донецке у нас жилье. Была надежда, что все это быстро закончится, весь кошмар. И живем этой надеждой», – говорит папа Максима Вадим.

После рождения Максима, у него выявили порок сердца. Мальчик сильно страдал. «Носогубный треугольник синел. Также отдышка у малыша была. В пять месяцев поставили нам диагноз – открытый артериальный проток. Назначили медикаментозное лечение для поддержания сердца и сказали готовится к операции», – сказала Евгения.

Сыну требовалась срочно вживить имплант, который закроет проток в сердце. Он стоит десятки тысяч гривен. Таких денег у семьи нет. Сделать операцию взялись киевские медики. С просьбой приобрести окклюдер Голдобины обратились в Штаб Рината Ахметова. Там помогли.

Перед операцией врачи осматривали малыша. Все показания были в норме. «Здесь у нас не было времени, чтобы подождать, потому что у Максима была легочная гипертензия, давление в легких повышено, сердце увеличено – это было прямое показание к вмешательству», – сообщил кардиохирург клиники института им. Амосова Игорь Дитковский.

Оперировал ведущий кардиохирург клиники института им. Амосова. Во время установки импланта Игорь Дитковский увидел, что ситуация не стандартная. «Мы получили атипичную форму боталлова протока, но у нас было все необходимое оборудование благодаря Фонду. И мы смогли выбрать именно тот окклюдер, который идеально расположился в этом атипичном боталловом протоке», – сказал Игорь Дитковский.

Операция длиться чуть больше часа и по ее окончанию врач сообщил родителям, что все прошло хорошо.

Теперь Максим здоров. А его родители уверены – самое страшное уже позади. «Быстрое восстановление после операции, полноценная жизнь», – сказала Евгения.

Источник: ТК «Донбасс»

Читайте также: