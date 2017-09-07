Украинизация в Дружковке: Жители относятся неоднозначно (Видео). Новости

Украинизация Дружковки (Донецкая обл.) уже на финишной прямой. Город твердо намерен выиграть конкурс, объявленный председателем Донецкой областной военно-гражданской администрации Павлом Жебривским и заполучить главный приз – 30 млн грн. Чтобы такой суммой пополнилась местная казна, необходимо перевести все вывески, таблички и указатели на украинский язык.

Сами жители Дружковки к такой инициативе относятся неоднозначно. «Та, какие таблички! Тем более, у нас на Донбассе. Беженцев вон сколько! Не, ну, хотя оно понятно. Но, представьте, сколько денег! Сейчас у нас на Донбассе не то положение, я так думаю, чтобы вот это вот все менять на украинский язык», – считает женщина.

«Ну, конечно, если мы украинцы, мы должны все это переименовать, мы должны быть в ногу со временем», – высказала мнение другая дружковчанка.

В городе уже заменили не только таблички с названиями улиц, но и указатели, расписания движения транспорта. По-своему восприняли украинизацию дружковские предприниматели. Старые названия своих магазинов не снимали. Просто обновили. Например, вывеска «Аппетит» на русском с помощью молотка превратилась в украинский «Апетит». А вот магазин «Улыбка» вместо «Посмішки» стал «Улибкой».

Некоторые жители Дружковки к такой фантазии относятся скептически. Уверены, по завершению конкурса старые названия просто вернут на место. «Такое впечатление создается о некоторых изменениях, что комиссия уедет, и заново все вернется. 30 млн получим и на этом все закончится», – поделился мужчина.

В горсовете же настроены серьезно. Говорят, чтобы завершить украинизацию Дружковки, уже потратили около сотни тысяч гривен. «Это уже завершающий этап идет, и мы в процессе работы заменили 2 тыс. объектов, вывески, названия улиц, аншлаги, графики работы. Мы обратили внимание на наш транспорт, который у нас ездит. Все таблички на украинский язык перенесли. По указателям на улице мы потратили около 80 тысяч», – сообщила секретарь Дружковского городского совета Ирина Бучук.

Чиновники уже придумали, куда потратить выигранные деньги. В случае победы в конкурсе, призовые 30 млн грн вложат в ремонт и строительство городских дорог.

Как сообщалось ранее, члены специальной комиссии ДонОГА проинспектировали ход украинизации в Дружковке. Результаты проверки оказались неоднозначными.

Напомним, ранее комиссия посетила Покровск (до переименования Красноармейск), который тоже намерен победить в конкурсе. Именно он стал главным конкурентом Дружковки в данном вопросе.

Источник: ТК «Донбасс»

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