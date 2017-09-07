Украинизация в Дружковке: Жители относятся неоднозначно (Видео). Новости

Украинизация Дружковки (Донецкая обл.) уже на финишной прямой. Город твердо намерен выиграть конкурс, объявленный председателем Донецкой областной военно-гражданской администрации Павлом Жебривским и заполучить главный приз – 30 млн грн. Чтобы такой суммой пополнилась местная казна, необходимо перевести все вывески, таблички и указатели на украинский язык.
Сами жители Дружковки к такой инициативе относятся неоднозначно. «Та, какие таблички! Тем более, у нас на Донбассе. Беженцев вон сколько! Не, ну, хотя оно понятно. Но, представьте, сколько денег! Сейчас у нас на Донбассе не то положение, я так думаю, чтобы вот это вот все менять на украинский язык», – считает женщина.
«Ну, конечно, если мы украинцы, мы должны все это переименовать, мы должны быть в ногу со временем», – высказала мнение другая дружковчанка.
В городе уже заменили не только таблички с названиями улиц, но и указатели, расписания движения транспорта. По-своему восприняли украинизацию дружковские предприниматели. Старые названия своих магазинов не снимали. Просто обновили. Например, вывеска «Аппетит» на русском с помощью молотка превратилась в украинский «Апетит». А вот магазин «Улыбка» вместо «Посмішки» стал «Улибкой».
Некоторые жители Дружковки к такой фантазии относятся скептически. Уверены, по завершению конкурса старые названия просто вернут на место. «Такое впечатление создается о некоторых изменениях, что комиссия уедет, и заново все вернется. 30 млн получим и на этом все закончится», – поделился мужчина.
В горсовете же настроены серьезно. Говорят, чтобы завершить украинизацию Дружковки, уже потратили около сотни тысяч гривен. «Это уже завершающий этап идет, и мы в процессе работы заменили 2 тыс. объектов, вывески, названия улиц, аншлаги, графики работы. Мы обратили внимание на наш транспорт, который у нас ездит. Все таблички на украинский язык перенесли. По указателям на улице мы потратили около 80 тысяч», – сообщила секретарь Дружковского городского совета Ирина Бучук.
Чиновники уже придумали, куда потратить выигранные деньги. В случае победы в конкурсе, призовые 30 млн грн вложат в ремонт и строительство городских дорог.
Как сообщалось ранее, члены специальной комиссии ДонОГА проинспектировали ход украинизации в Дружковке. Результаты проверки оказались неоднозначными.
Напомним, ранее комиссия посетила Покровск (до переименования Красноармейск), который тоже намерен победить в конкурсе. Именно он стал главным конкурентом Дружковки в данном вопросе.
Источник: ТК «Донбасс»
Читайте также:
- Украинизация – это не давление на русский язык, – эксперт
- Города на Донетчине соревнуются, кто быстрее проведет украинизацию. Приз – 30 млн грн
- Дружковка не спешит «украинизировать» вывески
- Украинизация: Дружковка борется с Покровском за 30 млн от Жебривского
- Деньги на конкурс по украинизации не выделялись, – ДонОВГА
- Срок неделя: Покровск меняет вывески на украинские, рекламщики – в плюсе
- Во сколько Покровску обойдутся точки над «i» (Фото)
- Жебривский рассказал, насколько Покровск близок к 30 млн грн за «украинизацию»
- В Покровске закрашивают русскоязычные вывески (Фото)
- В Покровске требования украинизировать вывески выписывают на русскоязычных бланках (Фото)
- Покровск в ожидании 30 миллионов: Как выглядят «украинизированные» вывески (Фото)
- В Покровске проверили результаты «украинизации» (Фото)
- Во сколько Бахмуту обойдется «украинизация»
- «Улибка» вместо «Посмішки»: Дружковку проинспектировали на украинизацию (Фото)
Комментарии