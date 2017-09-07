Как оказывать первую доврачебную помощь, показали в Славянске (Видео). Новости

Сегодня, 7 сентября, в Славянске (Донецкая обл.) прошел открытый мастер-класс по оказанию первой помощи. Волонтеры показали, как спасти жизнь человеку, попавшему в беду до приезда медиков.

Алена на мастер-класс по оказанию первой доврачебной помощи пришла с сыном. Вместе осваивают технику искусственного дыхания. Женщина говорит, люди все реже проявляют инициативу, увидев человека, оказавшегося в беде. «Я думаю мало, кто откликнется. Скорей подумают, что пьяный упал да и лежит, да и все», – сказала она.

Мнение Алены разделяют и волонтеры Красного креста. Поэтому в канун Всемирного Дня оказания первой помощи решили провести открытый мастер-класс. Площадку развернули на центральной площади города. Стать участником акции мог любой прохожий. Желающих присоединиться – единицы. Однако местные жители охотно записывались на одноименные бесплатные курсы. «Ну, хотелось бы, просто лично для себя и для ребенка, чтоб она тоже это видела и знала, как это вообще происходит. И чему научат, чтоб это потом применять», – поделилась Людмила.

Волонтеры рассказывали и показывали, как можно спасти жизнь человека, обладая навыками: искусственное дыхание, непрямой массаж сердца, обработка ран. «Бывают такие ситуации, в которых человеку необходимо оказать помощь, но очень быстро. Это золотые минуты, секунды. Манипуляции, которые спасают порой человеку жизнь. И мы обучаем, как оказать помощь за, буквально, несколько секунд. Чтоб это было эффективно и человек остался жив», – рассказала инструктор по оказанию первой доврачебной помощи Анна.

Травмы и увечья являются основной причиной гибели людей в возрасте от 15 до 45 лет. В основе курса, который проводят славянские инструкторы, также оказание помощи при получении ожогов, утоплении и ДТП. «Люди поняли, что в принципе, это необходимо даже в обычной повседневной жизни. Вот, они говорят, много чего мы знаем. Многое не знаем. Есть много нюансов. Все это очень интересно, все это проходит – и теория и практика. Т.е. это не только на словах», – отметила инструктор Славянской горрайонной организации «Красный крест» Нина.

Такие курсы по оказанию первой доврачебной помощи можно пройти в городских филиалах организации Красного креста. Волонтеры предлагают двудневные – 6-часовые занятия, и 12-часовой курс, после окончания которого слушатели получают сертификат. Все занятия абсолютно бесплатные.

9 сентября – всемирный День оказания первой медицинской помощи. Ежегодно в мире из-за травм, полученных в результате ДТП, ожогов, падений, происходит до 10% всех случаев смерти. Большинство летальных исходов – из-за не вовремя оказанной доврачебной помощи.

Источник: ТК «Донбасс»