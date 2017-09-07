Все мысле о «Заре». «Горняки» настроились на игру. Новости

Сегодня, 7 сентября, «горняки» провели одну из последних тренировок перед вылетом в Харьков на игру 8-го тура Премьер-лиги против луганской «Зари». Даже несмотря на то, что команда Юрия Вернидуба в летнее межсезонье претерпела кадровые изменения и не совсем удачно стартовала в чемпионате Украины, футболисты «Шахтера» ждут сложного матча, пишет пресс-служба ФК «Шахтер».

«"Заря" – отличный, сильный соперник. Луганчане всегда доставляют нам много проблем. Все, кто играет против "Шахтера", отдаются по максимуму. Мы должны быть очень внимательными, чтобы не было сюрпризов», – считает полузащитник «горняков» Дентиньо.

Тяжелый поединок в субботу ожидает и Андрей Пятов. «"Заря" не совсем удачно начала. Много ребят поменялось, ищут оптимальный состав. Скоро у луганчан начнутся еврокубки, они тоже хотят побеждать и показывать хороший футбол. Да и новички будут стремиться доказать, что неудачи первых туров были случайностью», – сказал Пятов.

Голкипер дончан надеется, что поражение национальной команды Украины в отборе ЧМ-2018 с Исландией не скажется на психологическом состоянии сборников. «Все зависит от нас, от того, какие мы профессионалы. Конечно, настроение могло быть и лучше. Надо делать выводы. Но в футболе не все выигрывают. Да, неприятный осадок, однако необходимо переключаться. Когда снова соберемся в сборной, разберем ошибки, а пока все мысли лишь о предстоящем поединке с "Зарей"», – уточнил голкипер.