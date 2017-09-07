Мужчина пытался вывезти в «ДНР» товары на 60 тыс. гривен. Новости

В Донецкой области через КПВВ «Гнутово» на неподконтрольную украинской власти территорию мужчина пытался вывезти товары на 60 тыс. грн. Другой нарушитель пытался незаконно провезти товар, спрятав его в конструкции автомобиля. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Донецкого пограничного отряда Валерия Карпиленко.
Как отмечается в сообщении, мужчина 1975 года рождения, пересекая КПВВ «Гнутово» на своем автомобиле, попытался спрятать товары в личных вещах, видимо надеясь на недостаточную внимательность проверяющих. Однако, ему не удалось пройти мимо пограничников с таким багажом.
При проведении углубленного досмотра совместно с представителями Государственной фискальной службы в вещах мужчины были обнаружены комплектующие к системам водоснабжения, парфюмерия, сменные средства питания для фото- и видеоаппаратуры, микшерный пульт.
Всего, в его багаже были найдены товары на сумму около 60 тыс. грн.
«Гражданин Украины передан представителям Государственной фискальной службы для принятия правового решения», – сказано в сообщении.
Еще один нарушитель пресекал КПВВ «Новотроицкое», спрятав незаконно вывозимый товар, внутри конструкции своего автомобиля.
Как отмечается, мужчина ехал по маршруту Волноваха-Еленовка в сторону неподконтрольной украинским властям территории. При пересечении КПВВ «Новотроицкое», работники погранслужбы обнаружили спрятанный в конструкции автомобиля товар на сумму около 17 тыс. грн. «Как оказалось, он пытался провезти «Оптические абонентские терминалы» FORA ONU EP-1001E1, с помощью которых абонент имеет возможность осуществлять прием и передачу сигналов в системах сотовой связи – общим количеством 39 штук», – уточняется в сообщении.
Мужчину привлекут к административной ответственности за нарушение порядка перемещения товаров в район или из района проведения АТО.
Фото со страницы Валерии Карпиленко в Facebook
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