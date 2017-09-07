На неподконтрольном Донбассе находятся 5-10 тысяч российских военных, - Гримчак. Новости

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Гримчак назвал число российских военных на границе с Украиной и на неподконтрольной территории Донбасса, пишет « Радио Свобода ».

«В 2014 году группировка российских войск у нас на границе насчитывало около 100 000 бойцов. Это очень много. Это почти десятая часть всего личного состава российской армии. А сегодня они накопили около 40 000. Плюс еще 5-10 тысяч, находящихся на территории ОРДЛО», - сообщил Гримчак.

Вместе с тем Гримчак допускает, что РФ накапливает войска на границе не для наступления. Он отметил, что число военных РФ на Донбассе - это не те силы, которые можно применить для серьезного наступления. «Провокация устроить на любом отрезке фронта они могут. Но для серьезного наступления сил мало», - заявил он.

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей