Волноваха: Пропавшего ночью ребенка нашла полицейская овчарка (Фото). Новости

Волноваха: Пропавшего ночью ребенка нашла полицейская овчарка (Фото)

07.09.17 20:14dnews.dn.uaНовости

Фото: отдела коммуникации ГУ НП в Донецкой области

Сегодня, 7 сентября, в Волновахе (Донецкая обл.) около 2:30 замерзшего и напуганного 11-летнего мальчика нашли в зарослях, где он молча просидел несколько часов, пока родные и полиция искали его по всему городу. Выявить след ребенка в многотысячном городе удалось с помощью кинолога и его четырехлапой напарницы. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ Национальной полиции в Донецкой области.

О том, что сын исчез, в Волновахский отдел полиции мать сообщила около полуночи. Женщина рассказала, что мальчик сбежал от нее в центре города в 21:00, и сначала она искала его самостоятельно, но тщетно.

Младший инспектор-кинолог полиции Кировоградской области Сергей Вака и служебная овчарка Джесси, которые несут службу в Донецкой области в рамках ротации, начали поиски с места, где мать рассталась с сыном, однако сразу взять след собаке не удалось слишком много времени прошло. Тогда полицейские начали постепенно расширять круг поисков, опрашивали поздних прохожих, устанавливали возможных свидетелей. Наконец удалось установить место, где школьника видели в последний раз, и четвероногий сыщик нашел след.

Около полукилометра в темноте служебная собака вела полицейских к ребенку, полагаясь только на острый нюх. Мальчик был найден меньше, чем за полчаса. «Сложность была в том, что мы сначала не знали, где искать, город большой. А дальше у нас с напарницей все отработано. Собака прошла по запаховому следу ребенка и указала на кусты. И действительно, ребенок сидел там. Мальчик был напуган и не разговаривал, но пошел к нам, и его отвезли к матери», рассказал Сергей Вака.

Спасенный мальчик уже не впервые уходит из дома. Только за лето полицейские возвращали его к родным уже трижды. Убегает недалеко, поскольку, по его словам, хочет гулять. Мать воспитывает его и еще двух совершеннолетних детей сама.

Полицейский кинолог и 3-летняя немецкая овчарка Джесси, которая специализируется на розыске людей, в зоне проведения АТО во второй раз только что вернулись из Луганской области и после короткой передышки были направлены в Донецкую область, где несут службу уже три недели. Работают со следственно-оперативной группой на местах преступлений, а также участвуют в патрулировании.

В полиции Сергей недавно  с 2015 года, а до этого был инкассатором и с собаками раньше не работал. Однако, как оказалось, именно кинологическая работа его призвание.

Сейчас в Донецкой области дополнительно несут службу 9 полицейских кинологов со своими питомцами, которые прибыли из 8 областей Украины.

Читайте также:

Комментарии