Волноваха: Пропавшего ночью ребенка нашла полицейская овчарка (Фото). Новости

Сегодня, 7 сентября, в Волновахе (Донецкая обл.) около 2:30 замерзшего и напуганного 11-летнего мальчика нашли в зарослях, где он молча просидел несколько часов, пока родные и полиция искали его по всему городу. Выявить след ребенка в многотысячном городе удалось с помощью кинолога и его четырехлапой напарницы. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ Национальной полиции в Донецкой области.

О том, что сын исчез, в Волновахский отдел полиции мать сообщила около полуночи. Женщина рассказала, что мальчик сбежал от нее в центре города в 21:00, и сначала она искала его самостоятельно, но тщетно.

Младший инспектор-кинолог полиции Кировоградской области Сергей Вака и служебная овчарка Джесси, которые несут службу в Донецкой области в рамках ротации, начали поиски с места, где мать рассталась с сыном, однако сразу взять след собаке не удалось – слишком много времени прошло. Тогда полицейские начали постепенно расширять круг поисков, опрашивали поздних прохожих, устанавливали возможных свидетелей. Наконец удалось установить место, где школьника видели в последний раз, и четвероногий сыщик нашел след.

Около полукилометра в темноте служебная собака вела полицейских к ребенку, полагаясь только на острый нюх. Мальчик был найден меньше, чем за полчаса. «Сложность была в том, что мы сначала не знали, где искать, город большой. А дальше у нас с напарницей все отработано. Собака прошла по запаховому следу ребенка и указала на кусты. И действительно, ребенок сидел там. Мальчик был напуган и не разговаривал, но пошел к нам, и его отвезли к матери», – рассказал Сергей Вака.

Спасенный мальчик уже не впервые уходит из дома. Только за лето полицейские возвращали его к родным уже трижды. Убегает недалеко, поскольку, по его словам, хочет гулять. Мать воспитывает его и еще двух совершеннолетних детей сама.

Фото: отдела коммуникации ГУ НП в Донецкой области Фото: отдела коммуникации ГУ НП в Донецкой области Фото: отдела коммуникации ГУ НП в Донецкой области

Полицейский кинолог и 3-летняя немецкая овчарка Джесси, которая специализируется на розыске людей, в зоне проведения АТО во второй раз – только что вернулись из Луганской области и после короткой передышки были направлены в Донецкую область, где несут службу уже три недели. Работают со следственно-оперативной группой на местах преступлений, а также участвуют в патрулировании.

В полиции Сергей недавно – с 2015 года, а до этого был инкассатором и с собаками раньше не работал. Однако, как оказалось, именно кинологическая работа – его призвание.

Сейчас в Донецкой области дополнительно несут службу 9 полицейских кинологов со своими питомцами, которые прибыли из 8 областей Украины.

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