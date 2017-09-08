Премии мэру Краматорска и его замам снижены вдвое . Новости

Премии мэру и его замам в Краматорске (Донецкая обл.) снижены вдвое – такое решение принято на очередной сессии 6 сентября. Кроме зарплаты и премий, руководство города может рассчитывать на надбавки и материальную помощь.

Мэр Краматорска Андрей Панков будет получать ежемесячную премию в размере 200% вместо утвержденных ранее 400%. При этом ежемесячная надбавка за высокие достижения в труде останется на том же уровне – 50% от должностного оклада. В соответствии с принятым депутатами решением, премирование заместителей городского головы и секретаря горсовета также уменьшено вдвое – с 360 до 180%, в то же время они будут получать надбавку за высокие достижения в размере 50% от оклада.

Также в решении сессии содержится возможность получения городским головой и его заместителями премий к государственным праздникам. Размер не уточняется: «В пределах фонда премирования» – такая формулировка содержится в документе.

Кроме того, депутаты утвердили Положение о премировании и депремировании должностных лиц исполкома Краматорского горсовета. Добросовестные работники смогут рассчитывать на ежемесячную доплату в размере не менее 10% должностного оклада. Верхний предел не указывается. В то же время, должностному лицу могут уменьшить премию на 20-90% за нарушение трудовой и исполнительской дисциплины, некачественную подготовку документов, допущение приписок и исправлений в отчетности, потерю служебных документов и так далее.

Напомним, что решением сессии Краматорского городского совета с 1 января 2017 года мэру Андрею Панкову помимо иных доплат к окладу установлен размер ежемесячной премии «за личный вклад в общие результаты работы» в размере 400% (ранее это было 100%), а его заместителям – 380% (было 95%) от размера должностного оклада. Пенсионер Подыбайло подал иск с требованием отменить это решение как не соответствующее украинскому законодательству (основной акцент – премировать можно только после отчета о проделанной работе, а не «авансом»).

Краматорский городской суд 14 апреля оставил исковые требования без рассмотрения под предлогом, что истец якобы пропустил срок для обжалования распоряжения городского головы, которыми было утверждено Положение о премировании работников исполнительных органов Краматорского городского совета. В свою очередь Подыбайло подал апелляцию, на судебные издержки которой «скинулись» жители города.

Источник: АКМЦ

Читайте также: