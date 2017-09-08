Взлет и падение. Известного на Донетчине чиновника задержали на взятке в Киеве (Фото). Новости

В Киеве правоохранителями при содействии руководства Киевской городской государственной администрации задержан на взяточничестве начальник Управления административного и хозяйственного обеспечения Киевсовета Игорь Сабадаха (широко известный и в Покровске). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Указанный чиновник, действуя в сговоре с работником столичного коммунального предпринимателя и посредником, требовал неправомерную выгоду от руководителей частных фирм за предоставление в пользование складских помещений, относящихся к коммунальной собственности. Указанные факты были задокументированы в рамках уголовного производства работниками Управления защиты экономики в Киеве Департамента защиты экономики Нацполиции Украины. Злоумышленников задержали после получения ими очередного транша неправомерной выгоды в сумме 7 тыс. грн.

Сведения о задержании есть и на сайте Киевского городского совета. Сообщается, что во время «сделки», на которой его «повязали», чиновник требовал от предпринимателя 24 тыс. грн в качестве залога, а также ежемесячную оплату в 7 тыс. грн – при получении которых и был задержан с поличным.

В служебных помещениях Управления Киевсовета и КП «Хозкомобслуживание», на складской территории коммунального предприятия, а также по месту жительства Игоря Сабадахи прошли обыски. В кабинете начальника Управления были изъяты денежные средства в сумме 65 тыс. грн, а также черновые записи с фамилиями предпринимателей, от которых ежемесячно вымогались и получались взятки.

Прокуратура сообщает, что досудебное расследование осуществляется по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Отметим, что имя Игоря Сабадахи хорошо известно в общественных и политических кругах Покровска (бывший Красноармейск, Донецкая обл.). В 2002 году он, будучи начинающим бизнесменом и политиком, выступил учредителем Ассоциации молодых предпринимателей «Единый офис». В середине 2000-х Сабадаха сыграл, по утверждениям некоторых местных жителей, заметную роль в судьбе молодого и малоизвестного (на то время) красноармейского предпринимателя Андрея Ляшенко. В 2006 году Ляшенко одержал победу в выборах Красноармейского городского головы от партии «Наша Украина». Он занимал должность мэра почти 6 лет, до 2011 года. Многие утверждали, что своим избранием Ляшенко был обязан именно Сабадахе.

На данный момент Сабадаха является членом Всеукраинского объединения «Свобода». На выборах в Верховную Раду Украины 2014 года он баллотировался по 45-му одномандатному избирательному округу, объединяющему на то время Авдеевку, Ясиноватую, Киевский район Донецка и Ясиноватский район. Известно о его близкой дружбе с мужем родной племянницы экс-президента Украины Виктора Ющенко – Юрием Павленко (бывший министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта, с августа 2011 года – уполномоченный президента Украины по правам ребенка).

СМИ припоминают, что в октябре 2004 года автомобиль народного депутата от партии «Наша Украина» Юрия Павленко «Фольксваген-Пассат» с номерами Верховной Рады столкнулся с автомобилем ВАЗ-2108 на трассе «Зугрес – Харцызск» в Донецкой области. Водитель ВАЗа был серьезно травмирован. По данным Комитета избирателей Донбасса, за рулем транспортного средства нардепа якобы находился Игорь Сабадаха, который не имел документов на право управления автомобилем. Но дело «спустили на тормозах».

Карьера Игоря Сабадахи после того случая пошла вверх. До недавнего задержания…

По материалам: пресс-служба прокуратуры Киева, пресс-служба Киевского городского совета, ДДК