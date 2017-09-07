Закон о реинтеграции Донбасса обнародуют в ближайшее время, – Порошенко. Новости

В ближайшее время завершится работа над проектом закона относительно особенностей государственной политики по восстановлению суверенитета и территории Донецкой и Луганской областей, после чего документ будет вынесен на обсуждение общественности и международных партнеров. Об этом сегодня, 7 сентября, во время ежегодного послания в Верховной Раде заявил президент Петр Порошенко, передает «РБК-Украина».

«Завершается работа над законопроектом об особенностях государственной политики по восстановлению государственного суверенитета на территории Донецкой и Луганской областей. В ближайшее время он будет обнародован и вынесен на обсуждение в Украине и среди наших партнеров», – заявил Порошенко.

Президент отметил, что определяющее слово относительно инициативы останется за Верховной Радой. По словам главы государства, Украина не может отбить у России Крым силой, но может создать условия, когда полуостров станет для Москвы неподъемным грузом.

Ранее сообщалось, что Порошенко заявил о том,что Украина будет возвращать временно неподконтрольные территории политико-дипломатическим путем, поскольку путь военного возвращения является неприемлемым ввиду целого ряда объективных факторов.