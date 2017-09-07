ЛЭО просит президента спасти Луганщину от энергетической катастрофы. Новости

ООО «Луганское энергетическое объединение» (ЛЭО) направило письмо к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой помочь Луганской области подготовиться к осенне-зимнему периоду 2017/2018 годов. Об этом сегодня, 7 сентября, сообщается на странице компании в Facebook.

«Из-за финансового коллапса на предприятии, вызванного санкциями НКРЭКУ* и арестом счетов, ЛЭО не может подготовить оборудование и сети к зиме. Это грозит Луганщине массовым аварийным обесточиванием во время непогоды и энергетической катастрофой. Просим господина президента сжалиться над многострадальной Луганщиной», – говорится в сообщении.

Также, еще одно обращение было направлено к премьер-министру Украины Владимир Гройсману с подобной просьбой.

*Сокращения: Национальная комиссия по государственному регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг

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