Донбасс – это Италия. Прилепин вернулся в «ДНР» как на курорт. Новости

«Советник главы ДНР», российский писатель Захар Прилепин вернулся из России в «ДНР», сообщив об этом на своей странице в Facebook.
При этом он пишет, что в Донецке погода теплая, и в «ДНР» как на курорте, а Донецк – это Италия. «В большой России, в центральной ее части дождь и 12 градусов, а в Донецке вот прямо сейчас солнце, можно ходить в майке и поехать на море. Вообще говоря, у России теперь не только Крым новый курорт но и юг ДНР курорт. Съездить, что ли, нынче еще и здесь искупаться. Сто км из города-героя. Донецк это Италия, короче. Гарибальди придет, праздник принесет», – пишет Прилепин.
Показательны имперскими настроениями также комментарии под этим постом:
- Алексей: «Кроме ДНР, есть еще Абхазия, тоже рублевая зона и формально заграница. Как ДНР»,
- Евгений: «Россия признает республики и разделит Украину на части - нет Украины нет пробемы, и тогда можно будет ездить на море из Донецка или из Одессы»,
- Сергей: «Нужно было Мариуполь в свое время брать еще бы и порт был»,
- Александр: «Захар, давайте Одессу возьмtм и все море наше будет».
Ранее сообщалось, что Прилепин изгнан из «ДНР», появились после того, как об этом сообщил Александр Жучковский. По версии блоггера, у Прилепина начались проблемы, поскольку именно ему принадлежит идея о «Малороссии», которую ранее озвучил «глава ДНР» Александр Захарченко, но затем отказался от этой идеи.
Комментарии