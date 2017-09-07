Донбасс – это Италия. Прилепин вернулся в «ДНР» как на курорт. Новости

«Советник главы ДНР», российский писатель Захар Прилепин вернулся из России в «ДНР», сообщив об этом на своей странице в Facebook.

При этом он пишет, что в Донецке погода теплая, и в «ДНР» как на курорте, а Донецк – это Италия. «В большой России, в центральной ее части дождь и 12 градусов, а в Донецке вот прямо сейчас солнце, можно ходить в майке и поехать на море. Вообще говоря, у России теперь не только Крым новый курорт но и юг ДНР курорт. Съездить, что ли, нынче еще и здесь искупаться. Сто км из города-героя. Донецк это Италия, короче. Гарибальди придет, праздник принесет», – пишет Прилепин.

Показательны имперскими настроениями также комментарии под этим постом:

Алексей: « »

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Ранее сообщалось, что Прилепин изгнан из «ДНР», появились после того, как об этом сообщил Александр Жучковский. По версии блоггера, у Прилепина начались проблемы, поскольку именно ему принадлежит идея о «Малороссии», которую ранее озвучил «глава ДНР» Александр Захарченко, но затем отказался от этой идеи.