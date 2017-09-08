После воды в «ДНР» должникам отключают российский газ. Новости

В неподконтрольной Макеевке будут отключать газ должникам. В списке на отключение числятся 73 абонента. Об этом сообщает Макеевское управление ГК «Донбассгаз».

«Стоит отметить, что всем, кто имеет задолженность, необходимо прийти на предприятие для сверки. Немаловажно, что даже при шестизначных цифрах долга на предприятии готовы идти людям навстречу – с ними заключают договор на погашение задолженности дробными суммами на несколько месяцев (реструктуризация)», – отметили в управлении.

Естественно, жители возмущены данным положением дел, с учетом того, что газ «Л/ДНР» получают из России. Отдельные пользователи отмечают:

Максим: «Народная резервация»;

Олег: «Пишите Путину челобитную. Пусть дает газ бесплатно. Мотивируйте – "Диды воевали, мы за русский мир, под украинские танки за что ложились". Он поможет. Царь добрый. Вы – русский мир. Газ – достояние народное типа общее теперь. За что платить? Вам же обещали, только за русский мир проголосуете, сразу газ и нефть бесплатно, пенсия 50 000, зарплата 100 000, украинский язык в школе не надо будет учить, бандеровцы не будут ходить по улицам. Сбылось пока только последнее, хотя и до войны украинский никто не учил и бандеровцев никто не видел, но это не важно уже».

Как сообщалось ранее, в частности, в Донецке жителей, имеющих задолженность по оплате за воду, начали отключать от услуг водоснабжения.

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