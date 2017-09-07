В «Л-ДНР» слыхом не слыхивали о прекращении огня и взаимодействии с ОБСЕ, – отчет миссии. Новости

В «ДНР» и «ЛНР» есть вооруженные лица, которые не знают ни о каких приказах о соблюдении режима прекращения огня или о взаимодействии с наблюдателями Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ). Об этом говорится в отчете миссии, опубликованном сегодня, 7 сентября.

В частности, сообщается, что военнослужащие ВСУ подтвердили наблюдателям миссии, что они «осведомлены о возобновлении приверженности соблюдению режима прекращения огня», а также «что его подразделение получило конкретные указания относительно взаимодействия с Миссией».

В отличие от временно неподконтрольных украинской власти территорий, где вооруженные мужчины сказали наблюдателям, что они не получали никаких новых приказов относительно применения вооружения, правил поведения или документов касательно взаимодействия с СММ.

«Вооруженные лица в микрорайоне Трудовские в Петровском районе подконтрольного "ДНР" Донецка (15 км к юго-западу от центра города) и мужчина в форме военного типа в подконтрольном "ДНР2 пгт Старомихайловка (15 км к западу от Донецка) сообщили команде СММ, что они ничего не слышали о новых инструкциях касательно взаимодействия с миссией», – говорится в отчете.

Кроме того, сообщается, что вооруженные лица, пребывавшие в месте размещения отведенного тяжелого вооружения и в постоянном месте хранения, распложенных в подконтрольных «ДНР» районах, а также в подконтрольном «ДНР» с. Новоласпа (50 км к югу от Донецка) сообщили наблюдателям, что они не получали никаких новых приказов относительно применения вооружения, правил поведения или документов касательно взаимодействия с СММ.

Аналогичная ситуация и в «ЛНР». «Двое мужчин в форме военного типа на разных блокпостах возле подконтрольного "ЛНР" пос. Молодежное (63 км к северо-западу от Луганска) сообщили команде Миссии, что они получили устные приказы не стрелять или не открывать ответный огонь, а также подписали документы, засвидетельствовав тем самым свое понимание полученных приказов. Человек на блокпосте возле подконтрольного "ЛНР" Желтого сообщил членам патруля СММ, что его группа не получала новых инструкций относительно взаимодействия с миссией. Он также сообщил о действовавшем приказе не вступать в разговор с наблюдателями. Люди в форме военного типа (некоторые из них были вооружены) на четырех блокпостах возле подконтрольных "ЛНР" с. Николаевка (15 км к востоку от Луганска), с. Пионерское (19 км к востоку от Луганска), Паньковки и района Луганска, расположенного у берега реки Северский Донец (12 км к северо-востоку от центра города), отказались разговаривать с командой миссии», – отчитались наблюдатели Мисии ОБСЕ.

Ранее сообщалось, что в «ДНР» 4 сентября опубликован «приказ» «О запрете необоснованного ограничения действий наблюдателей СММ (Специальной мониторинговой миссии) ОБСЕ на территории республики». Аналогичный приказ издан и в «ЛНР». «В случае нарушения приказа дежурные обязаны доложить о случившемся старшим командирам для проведения расследования с наказанием виновных вплоть до увольнения из состава вооруженных сил», – пишут в текстах «приказов».