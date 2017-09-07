Миротворцы на Донбасс. В ООН будут ждать решения Совета безопасности. Новости

Глава всемирной организации Антониу Гутерреш и секретариат ООН будут ждать решения Совета Безопасности по отправке на восток Украины миротворцев. Об этом сегодня, 7 сентября, сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик, пишет «РИА Новости».

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил ранее, что Россия направила председателю СБ ООН и генеральному секретарю проект резолюции об учреждении миссии по содействию защите наблюдателей ОБСЕ на юго-востоке Украины. Консультации по документу начнутся на уровне экспертов и далее – на уровне постпредов.

Дюжаррик подтвердил, что генсек получил соответствующее письмо. «Как секретариат, мы, конечно, будем руководствоваться решениями Совета Безопасности», – сказал он.

Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко, в свою очередь, заявил, что Украина при необходимости может внести свой проект резолюции о миротворцах в Донбассе, либо стороны будут работать на базе российского проекта, при условии его корректировки с учетом позиции Киева.

По словам Ельченко, Киев настаивает на том, что мандат миссии должен быть более широким, а не касаться охраны СММ ОБСЕ, и миротворцы должны размещаться вплоть до границы с РФ.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин заявил, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил российскому МИД внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.

В то же время в МИД Украины заявили, что в случае принятия решения о введении операции по поддержанию мира, не может быть и речи о присутствии военного или иного персонала стороны-агрессора на территории Украины под видом миротворцев.

Читайте также: