Миротворцы на Донбасс. В ООН будут ждать решения Совета безопасности. Новости

Глава всемирной организации Антониу Гутерреш и секретариат ООН будут ждать решения Совета Безопасности по отправке на восток Украины миротворцев. Об этом сегодня, 7 сентября, сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик, пишет «РИА Новости».
Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил ранее, что Россия направила председателю СБ ООН и генеральному секретарю проект резолюции об учреждении миссии по содействию защите наблюдателей ОБСЕ на юго-востоке Украины. Консультации по документу начнутся на уровне экспертов и далее – на уровне постпредов.
Дюжаррик подтвердил, что генсек получил соответствующее письмо. «Как секретариат, мы, конечно, будем руководствоваться решениями Совета Безопасности», – сказал он.
Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко, в свою очередь, заявил, что Украина при необходимости может внести свой проект резолюции о миротворцах в Донбассе, либо стороны будут работать на базе российского проекта, при условии его корректировки с учетом позиции Киева.
По словам Ельченко, Киев настаивает на том, что мандат миссии должен быть более широким, а не касаться охраны СММ ОБСЕ, и миротворцы должны размещаться вплоть до границы с РФ.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин заявил, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил российскому МИД внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.
В то же время в МИД Украины заявили, что в случае принятия решения о введении операции по поддержанию мира, не может быть и речи о присутствии военного или иного персонала стороны-агрессора на территории Украины под видом миротворцев.
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