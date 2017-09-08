Музейщиков Мариуполя будут судить за передачу в Крым Шишкина и Айвазовского. Новости

Должностным лицам (на фото) Коммунального учреждения «Мариупольский краеведческий музей», из которого противоправно вывезены на территорию аннексированного Крыма 52 картины Музейного фонда Украины, 7 сентября сообщено о подозрении в уголовном преступлении. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АР Крым.

Установлено, что в марте 2014 года указанные лица незаконно передали в Крымское республиканское учреждение «Симферопольский художественный музей» на территорию аннексированного Крыма 52 картины художников XVIII-XIX века, среди которых «Лунная ночь» Ивана Айвазовского, «Дорога в лесу» Ивана Шишкина, «Пейзаж. Вечер» Алексея Саврасова, «Болото» Исаака Левитана и др.

«Указанные произведения изобразительного искусства должны были находиться на выставке в г. Мариуполе до 31 мая 2014 года, но она была закрыта раньше, поскольку руководство "Симферопольского художественного музея" требовало их заблаговременного возвращения на оккупированную территорию АР Крым. В результате таких действий должностных лиц "Мариупольского краеведческого музея" государству был причинен имущественный вред на общую сумму более 1 млн 320 тыс. долларов США», – отмечает прокуратура.

Отмечается, что упомянутые произведения искусства были внесены в базу данных Генерального секретариата Интерпола как «похищенные» и находятся в международном розыске.

В результате, прокуратурой АР Крым 7 сентября сообщено о подозрении должностным лицам руководящего состава Мариупольского краеведческого музея в завладении и растрате 52-х картин государственной части Музейного фонда Украины, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Кроме того, в ближайшее время будет решен вопрос об уведомлении о подозрении еще одному лицу, который в соучастии с указанными должностными лицами способствовал совершению указанного уголовного преступления, забрав полотна из Мариупольского музея и доставив их на территорию полуострова Крым, где сам он и находится сейчас.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения.

Справка: Санкция ч. 5 ст. 191 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.

Напомним, в январе 2017 года министр культуры Крыма» Арина Новосельская заявила, что 80 картин Архипа Куинджи, которые в 2014 году тайно вывезли из Мариуполя в Крым, выставят в Симферопольском художественном музее.

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