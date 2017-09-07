В Донецке спасли енотовидную собаку из канализационного люка (Фото). Новости

Сегодня, 7 сентября, в неподконтрольном Донецке из канализационного люка волонтеры спасли енотовидную собаку. Об этом на своей странице в Facebook сообщила волонтер Ирина Волик.

Теперь он будет жить в Донецком приюте для бездомных животных «4 лапки».

«Новенький в приюте... Малыш сидел двое суток в канализационном люке, без еды и воды», – говорится в сообщении.

Фото / Facebook Ирина Волик Фото / Facebook Ирина Волик Фото / Facebook Ирина Волик Фото / Facebook Ирина Волик

Напомним, в приюте содержатся животные из Дебальцево и прифронтовых районов Донецка. В июне в приюте было более 200 собак, а также кошки и лисенок Фокс.

Читайте также: