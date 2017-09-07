230 машин остались ночевать на КПП «ДНР» Каргилл . Новости

Сегодня, 7 сентября, в ночь на 8 сентября на контрольно-пропускном пункте «ДНР» «Александровка» (народное название Каргил / Каргилл, находится на пути к украинскому КПВВ «Марьинка») остались ночевать более 230 автомобилей. Об этом сообщают очевидцы пишут в социальных сетях.

Люди возмущены ситуацией на КПП:

Юлия: «В Марьинке задница»;

Артем: «В ДНР как всегда беспредел... издеваются над людьми. Сколько можно, господа? За четыре года не могут наладить нормальный порядок на КПВВ»;

Андрей: «Пока на очередях в ДНР зарабатывают не плохо, эти проверки и очереди никогда не закончатся»;

Татьяна: « На 19:00 на въезд в Донецк на Каргиле до блока 250 машин, от блока стоят в три ряда, движения нет, из Донецка на середине моста. В Украине ни туда ни оттуда машин нет, только на нулевом стоят перекупщики, накрыли стол, пируют, видно остаются на ночь ».

При этом сложности с пересечение КПП «ДНР» отмечались и на иных направлениях, в частности на мариупольском. «В 17:40 попали на контроль в Еленовке (КПП "ДНР", –прим.), в 18:15 приехали на Березовое, всех развернули назад, отстояли назад в Еленовку, в 20:00 был опять дома..», – пишет Юрий.

Ранее сообщалось, что сегодня, 7 сентября, на контрольно-пропускном пункте «ДНР» «Александровка» продолжает сохраняться напряженная ситуация. Как пояснили на «горячей линии главы ДНР», такое положение вещей будет ближайшие 2 недели. Причина – установка нового программного обеспечения на КПП.

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