То, что случилось на Донбассе – не вина людей. Гримчак о серьезности ситуации на неподконтрольных территориях. Новости

То, что случилось на Донбассе, – не вина оставшихся там людей, и то, что произошло на неподконтрольных районах Донецкой и Луганской областей, а также в Крыму – это вина государства. Об этом сегодня, 7 сентября, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Гримчак, пишет « Апостроф ».

В частности, Гримчак считает, что ситуация на Донбассе серьезная. «Думаю, мы еще много лет будем это разгребать. Потому что, как бы то ни было дальше, а у нас есть закон, который приняли еще в 2014 году, но который не подписал президент: Закон о непривлечении к ответственности в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. .. закон очень интересный. Там есть перечень статей, на которые он не распространяется. Все остальные, кто так или иначе участвовал в этих коллаборантских движениях, если они не совершали тяжких и особо тяжких преступлений, не привлекаются к ответственности», – говорит Гримчак.

Заместитель министра уточнил, что он, как человек, который был и на Донбассе, и по Украине поездил, считает, что, по большому счету, нельзя обвинять всех людей, которые были на неподконтрольных территориях в 2014 году. «Во-первых, ходить на референдум – не преступление. Даже если он фейковый. Нет у нас такого в Уголовном кодексе! Второе – я считаю, что референдумов как таковых не было. От слова вообще. … Я просто по Мариуполю помню... В Мариуполе во время выборов открывалось, если не ошибаюсь, 100 избирательных участков. Во время "референдума" было открыто всего четыре. Еще есть вопросы по поводу того, был референдум или не было. В Донецке – там было немного больше. Там, в принципе, было, по-моему, 30 участков. Точную цифру не помню, надо смотреть. Я знаю совершенно точно, последние выступления за Украину из тех, о которых мне известно, на оккупированных территориях произошли в Славянске – когда там уже был Гиркин. Люди вышли на площадь с требованием, чтобы он уходил. Их разогнали выстрелами в воздух из автоматов. Тогда еще было более гуманное отношение. Это 2014 – самое начало», – сказал замминистра.

«И поэтому то, что случилось на Донбассе, – не вина оставшихся там людей. Я совершенно искренне считаю, что то, что произошло в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также в Крыму – это вина государства. По большому счету, это так», – сказал Гримчак.