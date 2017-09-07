Путин и Донбасс. Плюсы и минусы ухода. Новости

Делая каждый шаг, Кремль взвешивает все плюсы и минусы, поэтому в ближайшей перспективе РФ не уйдет из Донбасса. Об этом сегодня, 7 сентября, заявил Александр Мартыненко, гендиректор ИА «Интерфакс-Украина» в эфире телеканала ZIK, пишут «Публичные люди».

«Это приведет к глобальным минусам, в частности, внутри страны. По персональным санкциям, я абсолютно согласен об этих полгода, которые дали ФБР и другим органам для поиска всех этих денег, но мы прекрасно понимаем, что все хорошо знают в США и ФБР, где находятся эти деньги, у кого они находятся и на каких счетах. На самом деле, я так понимаю, что эти полгода дано руководству Российской Федерации со словами, что, ребята, через полгода мы это просто обнародуем. Это не тот случай, когда надо искать. Все уже найдено и будет обнародовано, и тогда действительно будет большая неприятность. Делая каждый шаг, Кремль взвешивает все плюсы и минусы. Я очень скептически отношусь к возможности России уйти из Донбасса в ближайшей перспективе, потому что, с моей точки зрения, минусы для него глобальные, в том числе и внутри страны ... Так вот, реальная ситуация – это будет выглядеть, как крах всей 3-4–летней истории с Украиной. Это просто катастрофа», – сказал Мартыненко.

По его мнению, здесь речь идет об уверовании россиян в «непогрешимости» своего «царя». «А здесь окажется, что он четыре года прошло – и проиграл. Он не может проиграть, это надо понять. Другое дело, что мы можем победу для него внутри страны сделать поражением в глобальном мире. Это может быть, чтобы народ, условно говоря, ничего не понял, что он на самом деле проиграл. Но вот так образцово-показательно сказать – все, что он уходит из Донбасса и извиняется, такого не будет», – убежден Александр Мартыненко.