Часть представителей НВФ не получала приказы о прекращении огня, – ОБСЕ. Новости

Среди представителей незаконных вооруженных формирований (НВФ) есть лица, которые не получали приказ о соблюдении режима прекращения огня в связи с началом нового учебного года. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ по состоянию на 6 сентября.

В отчете отмечается, что наблюдатели Миссии снова пытались узнать у сторон конфликта о том, какие приказы они получили после того, как были возобновлены обязательства по прекращению огня с 25 августа, а также об указаниях относительно взаимодействия с наблюдателями СММ ОБСЕ.

В ОБСЕ проинформировали, что вооруженные лица, находившиеся в месте размещения отведенного тяжелого вооружения и в постоянном месте хранения, расположенных в подконтрольных «ДНР» районах, а также в подконтрольном «ДНР» с. Новоласпа (Тельмановский р-н, Донецкая обл.) сообщили наблюдателям, что они не получали никаких новых приказов относительно применения вооружения, правил поведения или документов касательно взаимодействия с СММ.

В свою очередь, мужчина на блокпосте возле подконтрольного «ЛНР» Желтого сообщил членам патруля СММ, что его группа не получала новых инструкций относительно взаимодействия с Миссией. Он также сообщил о действовавшем приказе не вступать в разговор с наблюдателями.

Люди в форме военного типа, некоторые из которых были вооружены, на четырех блокпостах возле подконтрольных «ЛНР» с. Николаевка, Пионерское, Паньковки и района Луганска, расположенного у берега реки Северский Донец отказались разговаривать с командой Миссии.

При этом в ОБСЕ сообщили, что двое мужчин в форме военного типа на разных блокпостах возле подконтрольного «ЛНР» пос. Молодежное (Попаснянский р-н, Луганская обл.) сообщили команде Миссии, что они получили устные приказы не стрелять или не открывать ответный огонь, а также подписали документы, засвидетельствовав тем самым свое понимание полученных приказов.