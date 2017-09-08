Переселенцам в Краматорске предлагают временную работу. Новости

Благотворительный фонд «Каритас Краматорск» проводит набор участников в программу «Временные работы». Об этом сообщается на странице фонда в Facebook.
Цель программы: дать возможность переселенцам восстановиться и приобрести опыт для дальнейшего трудоустройства.
Требования к кандидатам:
- статус ВПЛ,
- возраст 18-60 лет,
- быть нетрудоустроенными и не стоять на учете в центре занятости.
Работы будут выполняться в Краматорске. Программа действует 3 месяца.
Перечень вакансий:
- парикмахер,
- монтажник гипсокартона,
- кровельщик,
- плиточник,
- маляр-штукатур,
- каменщик,
- укладчик ламината,
- разнорабочий.
Тел. для записи на собеседование: 050-780-7155.
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