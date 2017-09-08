Переселенцам в Краматорске предлагают временную работу. Новости

Переселенцам в Краматорске предлагают временную работу

08.09.17 10:51dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Благотворительный фонд «Каритас Краматорск» проводит набор участников в программу «Временные работы». Об этом сообщается на странице фонда в Facebook.

Цель программы: дать возможность переселенцам восстановиться и приобрести опыт для дальнейшего трудоустройства.

Требования к кандидатам:

  • статус ВПЛ,
  • возраст 18-60 лет,
  • быть нетрудоустроенными и не стоять на учете в центре занятости.

Работы будут выполняться в Краматорске. Программа действует 3 месяца.

Перечень вакансий:

  • парикмахер,
  • монтажник гипсокартона,
  • кровельщик,
  • плиточник,
  •  маляр-штукатур,
  • каменщик,
  • укладчик ламината,
  • разнорабочий.

Тел. для записи на собеседование: 050-780-7155.

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