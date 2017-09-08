Переселенцам в Краматорске предлагают временную работу. Новости

Благотворительный фонд «Каритас Краматорск» проводит набор участников в программу «Временные работы». Об этом сообщается на странице фонда в Facebook.

Цель программы: дать возможность переселенцам восстановиться и приобрести опыт для дальнейшего трудоустройства.

Требования к кандидатам:

статус ВПЛ,

возраст 18-60 лет,

быть нетрудоустроенными и не стоять на учете в центре занятости.

Работы будут выполняться в Краматорске. Программа действует 3 месяца.

Перечень вакансий:

парикмахер,

монтажник гипсокартона,

кровельщик,

плиточник,

маляр-штукатур,

каменщик,

укладчик ламината,

разнорабочий.

Тел. для записи на собеседование: 050-780-7155.