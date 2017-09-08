На выставку у «Саур-Могилы» позвали делегацию из России (Фото). Новости

7 сентября у подножия мемориального комплекса «Саур-Могила» (Шахтерский р-н, Донецкая обл., территория, временно неподконтрольная украинским властям) открылась передвижная выставка «Обязаны помнить». Об этом сообщают интернет-ресурсы НКТ*.

Отмечается, что на выставку прибыли американская пианистка Валентина Лисица, а также делегации из России, в частности сотрудники музеев Москвы, Астрахани, Сургута и Курска.

Экспозиция размещена в салоне автобуса, она посвящена древней истории кургана, событиям Второй мировой войны. Представлены плакаты, фотографии, документы, оружие, фронтовые письма.

Передвижную выставку планируют показать также в Донецке, Горловке, Енакиево, Харцызске, Зугрэсе, Углегорске и Ждановке.

*Сокращения: НКТ – неподконтрольная украинской власти территория