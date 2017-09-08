Цены на бензин в Горловке. Новости

В Горловке провели мониторинг цен на топливо на заправках города. Были обследованы 9 заправок, реализующих топливо. Об этом сообщается на сайте «администрации» города.

Согласно сообщению, по состоянию на 6 сентября 2017 года на заправках города реализуются различные марки и виды топлива по следующим ценам за единицу топлива:

бензин А92 – от 43 до 44 руб.;

бензин А95 – от 44 до 45 руб.;

газ метан – от 20 до 21 руб.;

ДТ – от 43 до 44,5 руб.;

газ пропан – от 23 до 24 руб.

На такое сообщение незамедлительно отреагировали горловчане в соцсетях. В комментариях жители Горловки поднимают самые актуальные проблемы, связанные с заправками.

Вот что пишут пользователи:

Руслан: «95-й появился?»;

Анатолий: «Тоже интересует 95»;

Дима: «Пропан подорожал»;

Андрей: «Почему подорожал пропан до 24 руб.?

Дима: «В Ростове заправка стала на плановый ремонт. Поэтому и подорожал»;

Илья: Где газ, где газюля, где же задуться, где наполнить баллоны, где так сказать пополнить газообразное, где качнуть метана, где набрать пропана??!! Гдеее не??!!!

Дмитрий: «А вот если бы еще проверили, кто сколько не доливает... Очень интересно посмотреть бы было»;

Дмитрий: «Могу уверенно сказать, что, заправляясь на одну и туже сумму по одной цене – разница в пробеге около 20 км, с чем связано – думайте сами»;

Марина: «Вот и я о том же! На б. Димитрова регулярно и всем подряд. Задолбали! Думают, мы не замечаем! Я разобраться пыталась, послали далеко...»;

Екатерина: «Да-да, я тоже заметила: на квартале на Вог заправилась, обратила внимание, что на больше хватило».

Напомним, ОБСЕ зафиксировала поставку «ДНР» ГСМ из России.

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