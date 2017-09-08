Сотни машин ночевали в районе блокпоста «ДНР» на «Каргилле», – очевидцы. Новости

Минувшей ночью сотни машин были вынуждены ночевать в очередях на блокпостах «ДНР» в районе украинского КПВВ «Марьинка». Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Людмила: «20:17. На данный момент в Курахово пешие прошли все. Остались ночевать перед ДНР-постом в льготной – машин 30, в общей – больше 200. Знакомые стали в очередь в 11:00».

Татьяна: «21:22. На 19:00 на въезд в Донецк на "Каргилле" до блока 250 машин, от блока стоят в три ряда, движения нет, из Донецка – на середине моста. На украинских блокпостах ни туда, ни оттуда машин нет, только на нулевом стоят перекупщики, накрыли стол, пируют, видно остаются на ночь».

Андрей: «00:58. Ночующих море в сторону Курахово. Сегодня (7 сентября – ред.) из Курахово около 6 часов вечера украинский пост прошли сразу, а на "Каргилле" были 3-ми с конца и прошли в 21:30. Пропускали до последней машины. Ночующих на это время было машин 100 уже, на мосту далеко».

Сергей: «1:43. Простояли с 8:00 до 18:30, даже на финиш не выехали. До БП ДНР оставалось машин 70-80. За нами еще до моста и выше, а это около 100. Слов нет».

Ранее сообщалось, что 7 сентября на контрольно-пропускном пункте «ДНР» «Александровка» продолжает сохраняться напряженная ситуация. Как пояснили на «горячей линии главы ДНР», такое положение вещей будет ближайшие 2 недели. Причина – установка нового программного обеспечения на КПП.

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