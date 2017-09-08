Сводка из зоны АТО за 7 сентября: версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки в целом зафиксировано 25 обстрелов украинских позиций, 1 украинский военный погиб. Об этом сегодня утром, 8 сентября, сообщили в штабе АТО.

На луганском направлении в конце суток сохранялась тишина.

На мариупольском направлении после 18 часов участники незаконных вооруженных формирований трижды обстреляли опорные пункты сил АТО вблизи Широкино. Гранатометы противник применял у Павлополя и Лебединского. А из вооружения БМП НВФ били по укреплениям сил АТО на подступах к Староигнатьевке.

На донецком направлении противник обстреливал опорные пункты сил АТО из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия неподалеку Авдеевки и шахты «Бутовка».

В «ДНР» сообщают, что «украинские силовики за минувшие сутки 37 раз нарушили режим прекращения огня. Под огонь украинских силовиков попали 18 населенных пунктов. При обстрелах применялись минометы, БТР и БМП, а также гранатометы и стрелковое оружие».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики за минувшие сутки 6 раз обстреляли позиции "ЛНР". Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Фрунзе, поселка Красный Яр, сел Логвиново и Лозовое. Огонь велся из автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия».