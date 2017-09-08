Ситуация в пунктах пропуска утром 8 сентября. Новости

Сегодня утром, 8 сентября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 7 сентября линию разграничения через КПВВ пересекли 36 тыс. человек и 4,7 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 8115 человек и 950 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 7460 человек и 1190 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 7580 человек и 1560 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 3955 человек и 980 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 8800 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 30/150;

КПВВ «Марьинка» – 50/70;

КПВВ «Новотроицкое» – 50/50;

КПВВ «Гнутово» – 40/40.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорск»:

Иван: «5:30. На сей момент на паспортном ДНР основная примерно 70 машин, льгота – 20»;

Сергей: «7:20. Никитовка: общая за 2 поворот, льгота машин 40, пеших до 50 человек»;

Юлия: «8:15. Общая (очередь – ред.) продвинулась в Бахмут на 15 машин. Едет льгота и суперльгота».

КПВВ «Марьинка»:

Андрей: «00:56. Ночующих море в сторону Курахово. Сегодня (7 сентября – ред.) из Курахово около 6 часов вечера украинский пост прошли сразу, а на "Каргилле" были 3-ми с конца и прошли в 21:30. Пропускали до последней машины. Ночующих на это время было машин 100 уже, на мосту далеко»;

«Ботан Ботанович»: «7:18. Авто 70 примерно из Марьинки в Донецк»;

Татьяна: «7:25. Очередь из Донецка в Курахово: с 5:30 стоим на мосту Текстильщика почти без движения»;

Михаил: «9:04. В Курахово перед "Каргиллом" огромная очередь, до начала окружной, где начинаются две полосы. Льготы тоже много. Это в 8:30 было»;

«Ботан Ботанович»: «10:00. "Каргилл": в сторону Донецка насчитал 40 авто и далее не вижу».

КПВВ «Новотроицкое»:

«Bad»: «7:36. Новотроицкое в Донецк – до первого моста»;

Жорж: «8:30. В Еленовке в 6:30 очередь в сторону Мариуполя между церковью и школой»;

Евгений: «8:40. Час назад приехал из Еленовки. Очередь в Мариуполь начиналась между церковью и школой. Открыли блокпосты, очередь сдвинулась на целых ТРИ машины и замерла»;

«Bad»: «9:21. Березовое – за вторым туалетом машин 20. Еленовка: в Донецк 30 машин, в Волноваху – вижу хвост за остановку уходит»;

«Bad»: «9:32. В Новотроицком в Волноваху одна полоса реверс»;

«Татьяна»: «9:47. Еленовка (в Мариуполь) – очередь от рынка и стоим крепко и стойко на одном месте».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

Читайте также: