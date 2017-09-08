В Новоласпе представитель НВФ «настаивал на сопровождении» патруля ОБСЕ. Новости

В неподконтрольной украинским властям Новоласпе (Тельмановский р-н, Донецкая обл.) представитель незаконного вооруженного формирования (НВФ) «ДНР» «настаивал на сопровождении» представителей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 6 сентября.

«Вооруженный мужчина настаивал на сопровождении патруля Миссии, когда наблюдатели пребывали в подконтрольной «ДНР» Новоласпе; он разрешил наблюдателям посетить всего лишь один дом и поговорить с его владельцем только присутствуя при разговоре. Миссия проинформировала об этом СЦКК», – сказано в отчете ОБСЕ.

Как сообщалось ранее, в первой половине 2017 года представители Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали около 480 случаев препятствования их деятельности на Донбассе, из которых 75% произошли в районах, неподконтрольных правительству Украины.