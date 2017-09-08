В «республиках» продолжают не пропускать патрули ОБСЕ. Новости

На неподконтрольных украинским властям территориях Донбасса представители незаконных вооруженных формирований (НВФ) не пропустили наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в направлении с. Казацкое (Донецкая обл.) и у с. Светлое (Луганская обл.). Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 6 сентября.

«Мужчина в форме военного типа остановил патруль СММ на блокпосте, расположенном к западу от подконтрольного "ДНР" с. Верхнешироковское (быв. Октябрь, 29 км к северо-востоку от Мариуполя), и не разрешил наблюдателям проследовать на восток. При этом он заявил, что его командиры сообщили ему, что для Миссии проезд в подконтрольное "ДНР" с. Казацкое (86 км к югу от Донецка), куда и направлялся патруль СММ, является запрещенным. Миссия проинформировала об этом СЦКК», – сказано в отчете ОБСЕ.

В Миссии также сообщили, что вооруженный мужчина остановил патруль СММ на блокпосте, размещенном на автодороге Н21 вблизи неподконтрольного украинским властям с. Светлое (Славяносербский р-н, Луганская обл.), и не разрешил наблюдателям Миссии проследовать далее после того, как представители ОБСЕ отказались предоставить план патрулирования. Миссия также проинформировала об этом СЦКК.

Как сообщалось ранее, в первой половине 2017 года представители Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали около 480 случаев препятствования их деятельности на Донбассе, из которых 75% произошли в районах, неподконтрольных правительству Украины.